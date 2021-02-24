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Magazin

Sadakatsiz dizisinde ayrılık

24 Şubat 2021 21:30

Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Cemal Hünal'ın başrollerini paylaştığı Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'de Derin karakterine can veren ünlü oyuncu Melis Sezen diziye veda etti.

 Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Cemal Hünal'ın başrollerini paylaştığı Sadakatsiz'e ünlü oyuncu Melis Sezen veda etti. tv100'de yer alan habere göre, Derin karakteri ile çok konuşulan güzel oyuncunun diziden ayrıldığı öne sürüldü. Başarılı oyuncunun Sadakatsiz'in yeni fragmanında yer almaması ise diziden ayrıldığı iddialarını güçlendirdi.

Melis SezenSadakatsiz
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