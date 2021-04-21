Sadakatsiz dizisi bu hafta yayınlanacak mı? Dizinin yapım şirketinden açıklama

Sette Koronavirüs vakalarının görüldüğü Sadakatsiz dizisi bu hafta ekranlarda yer almayacak, 21 Nisan Çarşamba akşamı saat 20.00'de dizinin 26.bölümünün tekrar yayınlanacak.

Dizinin yapım şirketinden yapılan açıklamada "Daha önce paylaşmış olduğumuz sağlık problemleri sebebiyle bu hafta ne yazık ki SADAKATSİZ yayında olamayacak. İzleyicilerimizin bu durumu anlayışla karşılayacağını ümit ediyoruz."Yapılan testlerde tüm set ekibimizin ve oyuncularımızın sonuçları negatif çıkmıştır. Değerli oyuncumuz Melis Sezen evde istirahat etmekte, kıymetli oyuncumuz Burak Sergen’in ise hastanede tedavisi devam etmektedir. 28 Nisan Çarşamba günü yeni bölümümüzde görüşmek üzere..." denildi.