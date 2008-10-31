Saçta uyuşturucu avı!

Çocuklarının uyuşturucu kullandığından şüphelenen aileler, bir tutam saçı özel adli tıp laboratuvarına götürüp bir hafta sonra sonucu öğrenebiliyor.



Alman Hastanesi Adli Tıp Merkezi iki ay önce saçtan uyuşturucu testi yapmaya başladı. İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Enstitüsü ile ortaklaşa çalışan merkeze iki ayda pek çok başvuru yapıldı.

Uyuşturucu testi için ebebeynlerden birinin onayı yeterli... Ancak merkez, çocukların da onayını, hatta mümkünse çocuktan örneğin bizzat alınmasını tercih ediyor. Uyuşturucu testi tükürük ve idrarla da yapılabiliyor. Ama bunlar kişinin sadece son bir haftadaki durumunu belirliyor. Saç testi ise saçın uzunluğuna bağlı olarak 6 aya kadar bilgi verebiliyor.

Alman Hastanesi Adli Tıp Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Fatih Yavuz, "Test sonucu pozitif çıkanları adli mercilere bildiriyoruz. Ancak test çocuğa yapılmışsa doktora yönlendirme yapıyoruz ve hukuki prosedürü onun başlatmasını bekliyoruz. Mümkünse çocuğun onayını istiyoruz, ancak zor durumda olan aileler bu testi çocukları adına yaptırabiliyor" diyor.





Türkiye'de ailelerin gerçekten zor durumda olduğunu anlatan Yavuz, "Çocuklar Türkiye'de hedef seçildi ve aileler bu tehlike karşısında ne yapacaklarını bilmiyor. Bugün özel okulların çevrelerinde uyuşturucu tacirleri bulunuyor. Onlarla savaşmak için aileler çaresiz kalıyor" diye konuşuyor.

Saçtan uyuşturucu testi, sistemli olarak çeşitli alanlarda uygulanıyor. Tüm havayolu şirketleri pilotlarına ve bazı taşımacılık firmaları kadrolu şoförlerine bu sistemi uyguluyor. Ayrıca, daha önce uyuşturucu ile yakalanan ancak yalnızca kullanıcı olduğu için bırakılan ve denetime alınan kişilere de uygulanıyor. Bunun yanısıra, yurtdışı kökenli bazı firmalar işe alacakları personele de aynı testi uyguluyor.

