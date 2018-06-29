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Ekonomi

Sacramento kings Etheruem madenciliğine başladı

Deniz Kılınç / İstanbul, 29 Haziran (DHA) – ABD'li basketbol takımı Sacramento Kings, Ethereum madenciliğine başladı

29 Haziran 2018 14:42

Deniz Kılınç / İstanbul, 29 Haziran (DHA) – ABD\'li basketbol takımı Sacramento Kings, Ethereum madenciliğine başladı.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) üyesi olan takımın sahibi ve aynı zamanda bilgisayar yazılım girişimcisi ve yazılım şirketi Tibco kurucusu Vivek Ranadive, takımın Etheruem’un hayranı olduğunu ve yerel topluluğa destek olmak için Etheruem madenciliği yapma kararı aldığını söyledi.
Madencilikten elde edilecek olan kârın, bir hayır işi programı kapsamında yerel bir Afro-Amerikan topluluğuna destek olacağını belirten Ranadive, “Bizim için kripto para birimi madenciliği yapmak çok kolay bir karar oldu” dedi.
Mağazalarında ve sezon biletleri ödemelerinde 2014’ten itibaren Bitcoin ödemelerini kabul etmeye başlayan Sacramento Kings’in The Golden 1 Center adındaki iç sahasının çatısında yer alan güneş panellerinin 1.2 megawatt üretebildiği ve bu yolla takımının ülkenin teknolojik anlamda en gelişmiş eğlence merkezine sahip olmayı hedeflediği belirtildi.  
Takımın yöneticileri, madencilik projesinin şimdilik basketbolla doğrudan bir ilişiği olmadığını düşünürken, Sacramento’ya gelecek olan oyuncuların yeni teknolojilerle tanışmasının farkındalığı arttıracağını öngörüyor.

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