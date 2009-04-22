T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Saçlarınızın fönü artık bozulmayacak

Her gün fön çektirmekten sıkılanlardansanız işte size aylar boyu bozulmayan fönün sırrı...

22 Nisan 2009 03:00

Her gün fön çektirmekten sıkılanlardansanız işte size aylar boyu bozulmayan fönün sırrı...

Kalıcı Saç Düzleştirme işlemi ile artık 8 ay boyunca düz ve daha sağlıklı saçlara sahip olabilirsiniz.

Birçok saç tasarım merkezi tarafından uygulanan kalıcı saç düzleştirme işlemiyle saçlarınız 8 ay boyunca yeni fönlü gibi düz ve parlak gözüyor. Uygulamanın sağlığa zararı olmadığı belirtiyor.

Saç düzleştirme işlemi nasıl yapılıyor?

*Öncelikle Saç analizi yapılarak saçın durumu kontrol edilir.

*Saça Koruyucu sprey sıkılır ve hafifçe taranır.

*Saçta yıpranmış kısımlar varsa ön bakım yapılır.

*Saçın pul tabakasını açabilecek ürün saçın tamamına sürülür ve bekletilir.

*Saç yıkanarak ısıdan korumaya yardımcı bakım spreyi sıkılır.

*Saçın her bir bölümü kağıt inceliğinde ayrılarak düzleştirici maşa ile düzleştirilir. Bu işlem saçın uzunluğuna göre gür olma durumuna göre yaklaşık 1-1,5 saat sürer.

*Düzleştirilen saça 'Sabitleyici süt' sürülerek beklenir.

*Sabitleyici üründen sonra saç durulanır ve son bakım yapılır.

*Bu işlemden sonra fırça kullanmadan fön ile kurutulur.

*3 gün boyunca saç yıkanmamalı, saçında klips ya da toka kullanılmamalıdır.

Yapılan tüm işlemlerden sonra denizden, havuzdan, banyodan çıkıldığında saçlarınız yine dümdüz fön çekilmiş gibi durur. İstenildiği zaman maşa yapılabilir ya da dalgalı olarak da kullanılabilir.

ETİKETLER

kadınmoda

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24