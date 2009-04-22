Saçlarınızın fönü artık bozulmayacak

Her gün fön çektirmekten sıkılanlardansanız işte size aylar boyu bozulmayan fönün sırrı...



Kalıcı Saç Düzleştirme işlemi ile artık 8 ay boyunca düz ve daha sağlıklı saçlara sahip olabilirsiniz.



Birçok saç tasarım merkezi tarafından uygulanan kalıcı saç düzleştirme işlemiyle saçlarınız 8 ay boyunca yeni fönlü gibi düz ve parlak gözüyor. Uygulamanın sağlığa zararı olmadığı belirtiyor.



Saç düzleştirme işlemi nasıl yapılıyor?



*Öncelikle Saç analizi yapılarak saçın durumu kontrol edilir.



*Saça Koruyucu sprey sıkılır ve hafifçe taranır.



*Saçta yıpranmış kısımlar varsa ön bakım yapılır.



*Saçın pul tabakasını açabilecek ürün saçın tamamına sürülür ve bekletilir.



*Saç yıkanarak ısıdan korumaya yardımcı bakım spreyi sıkılır.



*Saçın her bir bölümü kağıt inceliğinde ayrılarak düzleştirici maşa ile düzleştirilir. Bu işlem saçın uzunluğuna göre gür olma durumuna göre yaklaşık 1-1,5 saat sürer.



*Düzleştirilen saça 'Sabitleyici süt' sürülerek beklenir.



*Sabitleyici üründen sonra saç durulanır ve son bakım yapılır.



*Bu işlemden sonra fırça kullanmadan fön ile kurutulur.



*3 gün boyunca saç yıkanmamalı, saçında klips ya da toka kullanılmamalıdır.



Yapılan tüm işlemlerden sonra denizden, havuzdan, banyodan çıkıldığında saçlarınız yine dümdüz fön çekilmiş gibi durur. İstenildiği zaman maşa yapılabilir ya da dalgalı olarak da kullanılabilir.

