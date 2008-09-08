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Sağlık

Saçlarınızı tatil dönüşünde boyatın

Güneş, boyalı saça yan etki yapar ve saçın sağlığını kaybetmesine neden olur. Bu yüzden saç bakımı ve boya işlemleri için en uygun zaman, tatil dönü#

08 Eylül 2008 03:00

Güneş, boyalı saça yan etki yapar ve saçın sağlığını kaybetmesine neden olur. Bu yüzden saç bakımı ve boya işlemleri için en uygun zaman, tatil dönüşüdür. 

Saça muz, yüze yeşil çay


Saçlara gençlik formülleri


Güneşin tüm parlaklığını aldığı saçlarınız, uygun bir bakımla eski haline kavuşabilir. Dışarıdayken, mümkün olduğunca şapka takmaya dikkat edin. Kuru saçlara sahipseniz, saçlarınız için bir nemlendirici kullanın. Saç kurutma makinelerinden uzak durun çünkü kendi kendine kuruyan saçlar daha sağlıklı olur ve yıpranmaz.

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