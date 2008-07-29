Saçlarınızı 15 dakikada “parlatın”

Sağlıklı saçlara kavuşmak için yapmanız gerekenler...Bu öneriler, oldukça basit ve pratik.



Nemlendirmek için



1 dakika

Şampuanlamadan önce saçlarınızı derinlemesine besleyecek nemlendirici bir balsam uygulamanız gerekli. Ürünü saçlarınızın kökünden ucuna kadar, parmaklarınızın ucuyla masaj yaparak yayın ve özellikle saç tellerinin uç kısımlarına iyice yedirin.



Işıltılı bir boyama işlemi için



4 dakika

Saçlarınızın her noktasının ışıl ışıl parlamasını mı istiyorsunuz? O zaman parlaklığı garanti olan, farklı renklerin birleşiminden oluşan pigmentlere başvurun! Kendi ten renginize en yakın olan geçici ya da yarı geçici bir rengi seçin. Boyayı şampuanlamadan sonra uygulayın ve talimatlara göre 3 ya da 4 dakika saçınızda bırakın. Ancak bu sihirli değneği gereğinden fazla kullanmamaya dikkat edin. Çünkü yapay pigmentler eninde sonunda saç dokusuna zarar verebilir.



Sıcak ve soğuk kurutma için



4 dakika

Şampuandan sonra fırçayla kıvırmaya çalıştığınız uzun saçlarınızı önce sıcak fönle kurutun. Bir sonraki aşamada ise buklelerinizi ters yöne kıvırarak bir yandan da soğuk fön tutun. Bu değişimli sıcak-soğuk hava akımı, farklı renkteki saç tutamlarınızın hem şekillerini korumalarını sağlar hem de biraz daha parlamalarını...



İyi bir şampuanlama için



5 dakika

Şampuanınızı, saçlarınızın cinsine göre seçmeye dikkat edin. Özel parlaklık veren formülleri tercih edebilirsiniz. Şampuanlama sonunda, soğuk suyla uzun uzun durulayın. Duruladığınız suya bir parça da sirke ilave edin ya da bu işlem için özel olarak satılan durulama sirkelerinden uygulayın.



Etkili bir fırçalama ve tarama için



1 dakika

Gün içinde o kadar çok parlaklık düşmanına maruz kalıyor ki saçlarımız: Toz, hava kirliliği... Bunlardan kurtulmanın en iyi yolu yatmadan önce saçlarımızı güzelce fırçalamak...



Büyükannelerimizin “Sağlıklı saçlar için günde 100 fırça darbesi” öğütlerini kulak arkası etmeyin ama her zaman taramaya önce uçlardan başlayın. Yavaşça karışmış bölgelere doğru ilerleyin. Unutmayın sert davranırsanız saçlarınızın dokusu zarar görür. Bu da ışıl ışıl parlamalarını engeller.

