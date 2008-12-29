Saçlarınıza şans verin

Saçlarınızın hızlı uzaması, bakımlı görünmesi ve dökülmemesi için bugüne kadar birçok kozmetik ürünü denediyseniz ve istediğiniz sonuca ulaşamadıysanız bir de evde yapılan maskeleri deneyin. Bakalım istediğiniz farkı yakalayabilecek misiniz!Saçlarınız istediğiniz şekle bir türlü girmiyor, sürekli elektrikleniyor ve kötü görünüyorsa bu maskeler sizin derdinize çare olabilir.2 adet yumurtayı, 2 çorba kaşığı suyla iyice çırpın. Daha sonra bu karışımı saçlarınızın dibine doğru masajla yedirin. 10-15 dakika kadar saçınızda beklettikten sonra iyice yıkayıp, durulayın.1 adet ezilmiş muzu, 1 adet yumurta, 3 yemek kaşığı bal, 3 yemek kaşığı süt ve 5 yemek kaşığı zeytinyağıyla karıştırın. İyice karıştığından emin olduktan sonra tüm saçınıza sürün. 15-30 dakika saçınızda beklettikten sonra saçınızı iyice yıkayın.Yumurtanın beyazını alın ve köpürene kadar karıştırın. Daha sonra içine 6 yemek kaşığı yoğurt koyun. Bu karışımı masaj yaparak saçınıza sürün ve 15-30 dakika boyunca saçınızda bekletin. Sonra saçınızı yıkayın.5 yemek kaşığı zeytinyağını 2 yumurtayla karıştırın. Saçınıza masaj yardımıyla sürdükten sonra tüm saçlarınızı içine alacak şekilde bir bone ya da streç kağıtla kapatın. 30 dakika boyunca karışımı saçınızda bekletin ve sonra saçınızı yıkayın.3 yemek kaşığı zeytinyağını, 2 yemek kaşığı balla karıştırın. Saçınıza sürdükten saçınızı bir plastik streçle sarın. 30 dakika maskeyi saçınızda bekletin ve sonrasında iyice yıkayın.1 yemek kaşığı balı fincan sütle karıştırın. Saçınıza sürdükten sonra 15 dakika bekleyin ve sonrasında saçınızı iyice yıkayın.Saçınızdaki kepeklerle baş edemiyorsanız bir de bu maskeleri deneyin.Bir avuç çemen otu tohumunu alın ve içi su dolu bir kabın içine koyarak üzerini kapatın. Bir gece beklettikten sonra sabah suda yumuşayan tohumları ezin. Ezilmiş haldeki tohumları saçınıza sürün ve 15-20 dakika kadar saçınızda beklettikten sonra yıkayın.7 yemek kaşığı kekiği 2 fincan suyun içine atın ve 10 dakika boyunca iyice kaynatın. Daha sonra soğuması için bırakın. Daha sonrasında bu karışımı bütün saçınıza dökün. Saçınızı yıkamayın ve öylece bırakın.2 çay kaşığı sirkeyı 6 çay kaşığı suyla karıştırın ve yatmadan önce saç derinize sürün. Saçınızı bir havluyla sıkıca sarın. Ertesi sabah saçınızı yıkayın ve saçınızı durularken tekrar sirke kullanın. Bu işlemi 3 ay boyunca haftada bir kere yapın.2 adet aspirini suyun içinde çözüm ve daha sonra şampuanınızla birlikte saçınıza dökün.Saçlarınızın ışıl ışıl parlamasını istiyorsanız bu maskeleri yapmalısınız.Yarım litre suyun içine iki yemek kaşığı limon suyunu dökün. Saçınızı normal şekilde yıkadıktan sonra son durulama suyu olarak bu karışımı kullanın.Yarım litre suyun içine 1 yemek kaşığı elma sirkesini koyun ve son durulama suyu olarak bu karışımı saçlarınıza dökün.1 yemek kaşığı balı, 4 fincan ılık suyun içine karıştırın. Balın suyun içinde eridiğinden emin olduktan ve saçlarınızı şampuanladıktan sonra bu suyu dökün. Saçlarınızı yıkamayın.