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Yaşam

Saçlarını boyadı, kör oldu

İngiltere'de yaşayan Carmen Rowe marketten aldığı saç boyasıyla saçlarını boyadıktan kısa bir süre sonra kör oldu.

03 Mart 2012 10:31

 

 
T24 - İngiltere'nin Swansea kentinde yaşayan Carmen Rowe saçlarını marketten aldığı saç boyasıyla boyadıktan sonra geçirdiği alerjik bir reaksiyon sonucu geçici olarak kör oldu.
 
Yüzü şişen ve gözleri kapanan Rowe 13 yaşından beri saçlarını boyadığını fakat başına ilk defa böyle bir şey geldiğini belirtti.
 
Rowe 3 gün hastanede kaldıktan  sonra eve döndü. Fakat derisindeki kabarma devam ettiği için tekrar tedavi altına alındı.
 
Rowe boyadaki bir maddeye alerjisi olduğunun ortaya çıktığını belirtti. Rowe sözlerine şöyle devam etti:
 
"Uyandığımda kafam şişmeye başlamıştı, gözlerim görmüyordu. Kafam bir futbol topunu andırıyordu. Kulaklarım da şişmişti. Doktorlar hemen durumumu anladılar."
 

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