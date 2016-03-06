Saçların beyazlamasıyla bağlantılı olan gen bulundu

Bilim insanları saçların beyazlaşmasına neden olan geni buldu. Uzmanlara göre bu buluş sayesinde, yaş ilerledikçe saçların beyazlamasının geciktirilmesi veya engellenmesinin de önü açılmış olabilir.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Nature Communications dergisinde yayımlanan araştırma için, Avrupa, Kuzey Amerika ve Afrika'dan farklı etnik kökenlere sahip 6 binden fazla gönüllünün DNA örnekleri alındı.

Melanin adı verilen, deri, saç ve göz zarlarında oluşan biyolojik pigmenti IRF4 geni düzenliyor. Araştırmacılara göre Kromozom 6'da bulunan bu gen saçların beyazlaşmasına neden olan tek gen olmayabilir.

University College London'dan Doktor Kaustubh Adhikari, "Saç dökülmesine ve saç rengine etki eden birkaç gen olduğunu zaten biliyorduk fakat insanlarda saçların ağarmasına ve aynı zamanda saç şekline ve yoğunluğuna etki eden bu gen ilk defa tespit edildi" dedi.

Adhikari, "Bu buluş, ancak farklı etnik kökenlerden gelen insanları incelediğimizde mümkün oldu. Bu çapta bir araştırma daha önce yapılmamıştı" diye konuştu.



Çevre faktörleri de etkili



Saçların rengini, pigmentlerin oluşturduğu melanosit denilen hücrelerden alıyor. Bu hücreler saç köklerinde bulunuyor.

Yaşımız ilerledikçe melanositler pigment üretmeyi bırakıyor ve saçlar doğal rengini kaybedip grileşiyor.

Uzmanlar, saçların grileşmesinde birçok farklı genetik yapıyla beraber bazı çevre faktörlerinin de etkili olduğunu ifade ediyor.

Araştırmacılar, saçların grileşmesine neden olan genin yanı sıra 'tek kaş' oluşumuna, sakala ve kaşların kalınlığına etki eden geni de keşfetti.

Doktor Adhikari, "Keşfettiğimiz genler, saçların beyazlamasında, düz saç veya kalın kaş oluşumunda tek başına etkili olmuyor. Ama hala tespit edilmesi gereken birçok farklı faktörle beraber büyük bir rol oynuyor" dedi.