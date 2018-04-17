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Saçları kanser hastalarına peruk olacak

İZMİR, (DHA)- İZMİR'de Karşıyaka Belediyesi ile İzmir Profesyonel Kuaförler ve Güzellik Uzmanları Derneği, kanser tedavisi nedeniyle saçlarını kaybeden hastalara destek olmak ve farkındalık yaratmak için anlamlı bir etkinliğe imza attı

17 Nisan 2018 13:56

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de Karşıyaka Belediyesi ile İzmir Profesyonel Kuaförler ve Güzellik Uzmanları Derneği, kanser tedavisi nedeniyle saçlarını kaybeden hastalara destek olmak ve farkındalık yaratmak için anlamlı bir etkinliğe imza attı. Kuaförlerle bir araya gelen gönüllüler, hastalara peruk yapılmak üzere saçlarını bağışladı.
Kanser Savaşçıları Derneği tarafından \"Saçım Saçın Olsun\" sloganıyla yürütülen kampanya kapsamında düzenlenen etkinlik, Karşıyaka Belediyesi Ziya Gökalp Kültür Merkezi\'nde gerçekleştirildi. Organizasyona 40 kuaför, bağışçılar, kanser hastaları ve yakınları ile onlarca destekçi katıldı. Kuaförlerin saç şovları sergilediği etkinlikte, bağışçılar da sahneye çıkarak saçlarını kestirdi. Toplam 53 gönüllü tarafından bağışlanan saçlar, peruk yaptırılıp hastalara ulaştırılmak üzere Kanser Savaşçıları Derneği\'ne teslim edildi. Etkinlikte, kanserle savaşan hastaların yaşadıkları sorunlara da dikkat çekildi, dayanışma mesajları verildi. Karşıyaka Belediye Başkanı CHP\'li Hüseyin Mutlu Akpınar, \"Böylesine anlamlı bir iyilik hareketinde yer almaktan büyük mutluluk duyduk. Kanser hastalarına moral olmak ve bu hastalıkla mücadelede toplumsal farkındalığın artmasına katkı sağlamak için desteklerimizi sürdüreceğiz\" dedi. İzmir Profesyonel Kuaförler ve Güzellik Uzmanları Derneği (İZKUDER) Başkanı Hüseyin Ulaş da kampanyanın daimi destekçisi olduklarını vurguladı. 30 santimetreden uzun ve fazla kimyasal işleme maruz kalmamış saçların bağışlanabileceğini belirten Başkan Uzun, bu şartları taşıyan gönüllülerin ücretsiz olarak saçlarını kestirmek için 0532 453 26 88 numaralı telefondan detaylı bilgi edinebileceğini kaydetti.

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