Saçlara gençlik formülleri

Tüm bedenimiz ve cildimiz gibi saçlarımız da yaşlanıyor. Üstelik bunun tek kanıtı tel tel düşen aklar değil... Ama neyse ki, özel formüller ve bakım sırlarıyla saçları da “daima genç” kılmak mümkün.



Zamandan nasibini sadece bedenimiz ve cildimiz almıyor. Saçlarımız da tıpkı onlar gibi yaşlanıyor. Ancak saçların yaşlanması denince aklınıza hemen beyazlanma gelmemeli. Yaşla beraber onlara sağlık kazandıran bazı yapı taşlarını kaybetmesi ve yıllar içinde yapılan işlemlerin olumsuz etkisi saçlara o sağlıksız görüntüsünü veren faktörlerin başında geliyor.

Saçlar için “anti aging” son yıllarda sıkça duyduğumuz bir kavram. Genellikle 45 yaş üzeri için üretilen özel şampuan ve bakım ürünleri, saçlara kaybettiği gençliğini geri kazandırmayı hedefliyor.



Özellikle menopoz dönemi sonrasında, hormonal etkilerle saçlarda yaşlanma oldukça belirgin oluyor. Uzmanlara göre, menopozda vücudun kaybettiklerini yerine koymak amacıyla, doktor denetiminde yapılan takviyeler, saç sağlığı için de olumlu etkilere sahip. Ancak, tabii ki, siz işe fizyolojik yıpranmayla savaşarak başlayabilirsiniz. Çünkü daha önce de belirttiğimiz gibi, sadece iç değil dış faktörler de saçın keratin ve pigment yapısını bozuyor. Bu noktada, saçları zarar veren kimyasal işlemlerden, UV ışınlarından, aşırı sıcak ve soğuktan korumak önem taşıyor. Ayrıca, saçları gençlik yıllarındaki gibi daima parlak ve ipeksi kılmak için kozmetik ürünlerden de yardım almanız mümkün.