Saçını kıskandı merdivenden itti

T24 - Mersin’in Mezitli ilçesinde bir apartmanda kapıcılık yapan Ahmet Önen (35) ve Nuran Önen’in (32) kızı Ebru (11), saçlarını kestirdi.
Aynı sitede oturan S.Ö. (12), Ebru’nun saçlarını kendisi gibi kestirdiğini görünce kıskançlık krizine girdi. S.Ö., giriş katının merdivenlerinde karşılaştığı Ebru ile, “Sen kapıcının kızısın. Saçlarını benim gibi nasıl kestirirsin?’ diyerek tartıştı, ardından itti. Dengesini kaybeden Ebru merdivenlerden yuvarlanarak apartmanın giriş kapısının camından dışarıya fırladı. Bacağı kesildi, ayağı kırıldı
Cam kırıklarıyla Ebru, Mersin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağ bacağına 35 dikiş atılan, kırık ayağı alçıya alınan Ebru’nun yürüyememe tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını belirten annesi Önen, “Bizi küçük görüyor, alay ediyordu. Fakir olmak, kapıcı olmak suç mu? Suç duyurusunda bulunduk” dedi. S.Ö. yaşı küçük olduğu için gözaltına alınmadı.