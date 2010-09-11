Saçını kıskandı merdivenden itti

T24

Bacağı kesildi, ayağı kırıldı

Aynı sitede oturan S.Ö. (12), Ebru’nun saçlarını kendisi gibi kestirdiğini görünce kıskançlık krizine girdi. S.Ö., giriş katının merdivenlerinde karşılaştığı Ebru ile, “Sen kapıcının kızısın. Saçlarını benim gibi nasıl kestirirsin?’ diyerek tartıştı, ardından itti. Dengesini kaybeden Ebru merdivenlerden yuvarlanarak apartmanın giriş kapısının camından dışarıya fırladı.Cam kırıklarıyla Ebru, Mersin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağ bacağına 35 dikiş atılan, kırık ayağı alçıya alınan Ebru’nun yürüyememe tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını belirten annesi Önen, “Bizi küçük görüyor, alay ediyordu. Fakir olmak, kapıcı olmak suç mu? Suç duyurusunda bulunduk” dedi. S.Ö. yaşı küçük olduğu için gözaltına alınmadı.