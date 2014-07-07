Saçını boyattı, öğretmenlik şansını kaybetti

Adana'da Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) giren 24 yaşındaki Pelin Derya Çetinkaya, sarı renge boyadığı saçıyla çekilmiş fotoğrafı sınav giriş belgesinde kullandı. Sınav zamanına kadr saçının rengi değişen Çetinkaya başkasının yerine sınava girdiği şüphesiyle gözaltına alındı. Sınava giremeyen ve bu yıl öğretmen olma şansını kaybeden Çetinkaya "Karakolda ne söylediysem inandıramadım. 13 aylık emeğim boşa gitti" dedi.

Salih Üçtepe’nin Doğan Haber Ajansı’nda yer alan haberine göre Pelin Derya Çetinkaya, 2012 yılında Akdeniz Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü’nden mezun oldu. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde formasyon eğitimi de alan Çetinkaya, 2013 yılında saçını sarıya boyattığı haliyle sınav merkezine gidip, görevlilerce bu şekilde vesikalık fotoğrafı çektirdi. Daha sonra boyattığı saçı gerçek rengi olan koyu kahveye dönüşüp nüfus cüzdanında bu haliyle görünen Pelin Derya Çetinkaya, geçen 5 Temmuz’da merkez Seyhan İlçesi’ndeki Danişment Gazi Anadolu Lisesi’nde sınava girdi.

Ancak, daha önce girdiği sınavda sanal ortamda sisteme kaydedilen haline benzemeyince, gözetmenlerin dikkatini çekti. Başkasının yerine sınava girdiğinden şüphelenilen Pelin Derya Çetinkaya, sınav sonunda çağrılan polis ekibi tarafından götürüldüğü karakolda sorgulandı, kimliğine el konuldu. Genç kız fotoğrafları çekilip, ifadesi alınarak serbest bırakıldı, ancak işlemler yapılırken aynı gün öğleden sonra öğretmen adaylarının gireceği ikinci oturuma kimliği olmadığı için giremedi.

‘Sahtekar muamelesi yapıldı’

Başından geçenleri ağlayarak anlatan Çetinkaya, sınavın bitimine 1 saat kala gözetmenin sürekli yanına gelerek sınav giriş belgesi ile kimliğini karşılaştırıp yüzüne baktığını belirterek, "Görevli sınavın bitimine 20 dakika kala ’Kimliğindeki fotoğrafla giriş belgendeki fotoğraf birbirine benzemiyor çıkışta yanıma gel’ dedi. Konsantrasyonum bozuldu ağlamaya başladım. Çıkışta yanlarına gittim. Yaklaşık 6 kişi başımda duruyordu. Orada bir kadın polis vardı. Bana bağırarak ’Ağlama sahtekar utanmadan başkasının yerine sınava giriyorsun’ dedi. Ben ne kadar anlatsam da bana inanmadılar" dedi.

Bizi oyaladılar 2’nci oturuma giremedim

Sınav giriş belgesinde sarı saçlı olduğunu söyleyen Pelin Derya Çetinkaya, şöyle konuştu:

"Aydın’da formasyon alırken evet sarı saçlıydım. O zaman 2013 yılında da KPSS’ye başvurduğumda da fotoğrafımı çektiklerinde saçlarım sarıydı. 2014 yılında internet üzerinden sınav başvurumu yaptığımda da sistemde sarı saçlı fotoğrafım kayıtlıydı. Geçen Ekim ayında Adana’ya geldim saçlarımı gerçek rengi olan koyu kahveye boyattım. Kimliğimdeki fotoğrafımda da kilolu ve koyu kahve saçlıydım yüzümde de makyaj vardı. Bana ’Sınav giriş belgesindeki fotoğrafa benzemiyorsun’ dediler. İlk olarak bana 2’nci oturuma gireceğimi söylediler. 2’nci oturuma yarım saat kala, hakkımda işlem yapacaklarını söyleyerek polise teslim ettiler. Polisler de beni Şakirpaşa Polis Merkezi’ne götürerek ifademi aldı. Kimlikteki kişinin ben olup olmadığımın araştırılacağı gerekçesiyle kimliğime de el koydular. Emniyet Müdürlüğü’nde de farklı açılardan fotoğraflarımı çektiler. 2’nci oturuma giremedim. Şu an çok kötüyüm 13 aylık emeğim boşa gitti. Ben sınavı kazanacak gözle bakılan bir öğrenciydim. Zar zor okudum. 1 yıl daha beklemek zorundayım ve bu psikolojiyle nasıl çalışacağım bilemiyorum."

Pelin Derya Çetinkaya hakkında ’sınav sahtekarlığı’ iddiasıyla yasal işlem devam ederken genç kızın babası Kamuran Çetinkaya da sınav görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.