'Saçını başını yolarım dümbük'

Özer, Petek Dinçöz'ün sunduğu Arım Balım Peteğim adlı programın konuğu olan Medyum Mustafa ile ağız dalaşına girdi.Medyum Mustafa'nın Özer'e, boşandığı eşi tarafından aldatıldığını söylemesinden sonra ortam gerildi. Özer 'dümbük' diye seslendiği Medyum Mustafa'yı dövmekle tehdit etti.Özer, şunları söyledi. "O Mustafa Bey denen dümbük var ya orada, getirsin bakayım ispat etsin, bana. Gelirsem saçını başını yolarım senin, aşağılık herif. Yıldıznameyi tersten mi okuyarsun l.n sen. Ben aldatılmadım, akıllı konuşacaksın. İspat et terbiyesiz. Bak çocuğum, senin gelir orada ağzını burnunu kırarım. Benim adımı ağzına almayacaksın. Karşında Zerrin Özer var akıllı ol anladın mı. Gelip oraya senin ağzını burnunu kırarım ben."Öfkesine hakim olamayan Özer daha sonra programın sunucusu Petek Dinçöz'e de "Yazıklar olsun size de Petek. Türkiye'de sanatçı bırakmadınız. Böyle terbiyesiz insanları çıkarıp benim ve benim gibi insanları muhatap ediyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.