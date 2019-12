-SAÇIN DÖKÜLDÜĞÜNÜ İLK KUAFÖR FARK EDECEK ÇANAKKALE (A.A) - 01.07.2011 - İstanbul Üniversitesi (İÜ) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Server Serdaroğlu, saç hastalıklarının çok kolay görünmesine rağmen zor bir hastalık olduğunu belirterek, ''Yüz güldürmesi açısından erken tanı gerekiyor'' dedi. Serdaroğlu, bir etkinliğe katılmak için geldiği Çanakkale'de, yaptığı açıklamada, Dermatoloji Akademisi Derneği ile Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalının hazırladığı ''Saç Hastalıkları Projesi'' ile saç dökülmelerine erken tanı konulmasının amaçlandığını söyledi. Projeyle kuaför ve eczacılara eğitim verileceğini belirten Serdaroğlu, son yıllarda saç hastalıkları hakkında hekim bilgilerinin artığını, teknoloji ve tedavi şekillerinin geliştiğini bildirdi. Hastalıkla ilgili gelişmelerin basına yansımasıyla insanların saç dökülmesine karşı bir çözümün olduğunu öğrenmeye başladığını dile getiren Serdaroğlu, çok eski bir hastalık olan saç dökülmesinin her zaman yaşandığını, çevresel faktörlerle beslenme alışkanlıklarındaki değişimin hastalığı kısmen etkilediğini vurguladı. Serdaroğlu, temelde genetik özelliği olanlarda kalıcı dökülmeler olabildiğine işaret ederek, ''Erkeklerdeki gibi dökülmeler, bağışıklık sistemiyle ilgili hastalıklar, saçlı derinin özel hastalıkları saçı etkileyip dökülmesine neden olabilir. Hastalığın saptanmasıyla tedavi başlar ve dökülme durdurulabilir'' dedi. -KUAFÖRLER VE ECZACILAR KADEMELİ EĞİTİMDEN GEÇİRİLECEK- Saçların tamamen döküldükten sonra medikal bir tedaviyle yerine getirme şansının çoğunlukla olmayacağını ifade eden Serdaroğlu, şu bilgileri verdi: ''Ne kadar erken tanı koyarsanız, tedavi o kadar erken başlar ve doğal olarak saçları koruma şansı olur. Bu konuda birçok mesleğin alanında eğitilmesi gerekiyor. Biz dernek ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi olarak aktivasyonlar yapıyoruz. Önümüzdeki 1 ya da 1,5 yıl içinde dernek sponsorluğunda kuaförlere yönelik eğitimler verilecek. Eczacı arkadaşlarımızla dermatologlarımız için de eğitimler yapacağız. Bir üst alandır bu saç hastalıkları. Bu şekilde saç dökülmesini en erken gören kuaförlerin, hastaları oyalamadan hekime göndermeleri çok önemli. Eczacılarda aynı şekilde. Herhangi bir ürünü verirken (şampuan veya bakım ürünü) düşünecek belki, ama hastanın öncelikle doktora görünmesini isteyecek. Bu şekilde kalıcı saç dökülmeleri çok erken dönemde yakalanıp, tedavi olma şansları artacak. Onlardan yardım bekliyoruz. Projeyi 1,5 yıl içinde, 3 kademe olarak düşünüyoruz. Bu bir saç hastalıkları projesi. Kuaförlerle başlayacağız, eczacılarla devam edeceğiz, sonra dermatologlara özel spesifik bir eğitim...'' -''YÜZ GÜLDÜRMESİ AÇISINDAN DA ERKEN TANI ÖNEMLİ- ''Günde 100 tel saç dökülmesi normal olarak algılanıyor, bu doğrudur. Ama insanların oturup bütün gün kaç tane saçının döküldüğünü sayması, her gün bunu yapması mümkün değil. Banyoda, yastıkta toplarsınız da sokakta dolaşırken dökülen saçlarınızın farkında bile olmazsınız'' diyen Serdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Saçlarım eskiye göre daha çok dökülüyor, banyoya girdiğimde daha fazla yumak olmaya başladı' gibi yakınmaların hepsini bırakalım. Saçınızı çekersiniz, çok zorlamadan her seferinde elinize 3-4 tane saç geliyorsa bir problem var demektir. Tabi her dökülen saç bir hastalık anlamına da gelmeyecek. Eğer dökülen saç sayınız artmış, iki ayı da aşmışsa o zaman bir doktora gitmek gerekiyor. Ama 2 ay içinde mevsimsel dökülmelerin normale dönme şansı da yüksek. İki ay sonunda bu hala devam ediyorsa o zaman bir dermatoloğa başvurulması gerekiyor. Onun dışında saçlı deride kızarıklık, kepeklenme ve yaralar görmüşseniz, bunlar da saçın kaybıyla sonuçlanmışsa artık beklemeye gerek yoktur. Doktora başvurmak gerekiyor.'' Serdaroğlu, hastalıkta tanı olanaklarının sadece görsel olmadığını, mikroskop kullandıklarını, biyopsi ve kan testleri yaptıklarını, teşhisi koyduktan sonra da tedavinin başlatıldığını ifade etti. Tedavi süresinin hastalığın yapısına bağlı olarak değiştiğine dikkati çeken Serdaroğlu, ''Hayat boyu mu olacak? Yıllarca mı sürecek? Belli bir süre mi olacak? Bunları saptamamız gerekiyor. Çok kolay görünüp, çok zor bir hastalık. Yüz güldürmesi açısından erken tanı gerekiyor. Hastaların ve insanların bilinçli olması, gereksiz reklam ve ürün kullanmaması, mutlaka profesyonel danışma alınması gerekiyor'' dedi.