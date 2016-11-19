"Saçımdaki yaprağı alıyordu, hoca 'Ne işiniz var yan yana, atarız okuldan' dedi; sonra Mihriban intihar etti"

Okudukları lisenin bahçesinde Oğuzhan E. ile yan yana otururken öğretmen tarafından “Uygunsuz davrandınız” denilerek tutanak tutulan Mihriban’ın intiharı sonrası aile okuldan şikâyetçi oldu. Oğuzhan E. olayın öncesi anlatırken "Saçımdaki yaprağı alıyordu, hoca 'Ne işiniz var yan yana, atarız okuldan' dedi" ifadesini kullandı. Öğretmen daha sonra iki genci müdürün yanına götürdü. Okul müdürü, okuldan atılacaklarını söyleyerek ailelerini çağırmalarını istedi. Mihriban, pazartesi günü okula giderken babasının aracından atladı. Ağır yaralanan genç kız, perşembe günü hayatını kaybetti.

Habertürk'ten Mehmet İnmez'in haberine göre, Aksaray Güzel Sanatlar Lisesi’nin spor bölümünde yatılı olarak okuyan 17 yaşındaki 12. sınıf öğrencisi Mihriban Şimşek, bankta yanında oturan okul arkadaşı Oğuzhan E.’nin (18) saçına düşen yaprağı aldı.

Bu sırada bahçede gezen öğretmen M.D., 2 gencin yanına yaklaşıp “Siz ne yapıyorsunuz. Yan yana oturup, uygunsuz hareket yapıyorsunuz” diyerek okul müdürü M.N.’nin yanına götürdü.

Mihriban ve Oğuzhan’ın savunmalarını alan okul müdürü, okuldan atılacaklarını söyleyerek ailelerini çağırmalarını istedi.

Mihriban, pazartesi günü okula giderken babasının aracından atladı. Ağır yaralanan genç kız, perşembe günü hayatını kaybetti.

"Mihriban, 'Bunu babama nasıl söylerim' dedi"

En yakın arkadaşının intihar etmesiyle şok geçiren Oğuzhan E., Mihriban’la ailece görüştüklerini söyledi, olay gününü ve sonrasında yaşananları şöyle aktardı:

“Bankta otururken Mihriban benim saçıma düşen yaprağı almak istedi. Öğretmen M.D., bizi görüp yanımıza geldi. ‘Siz ne yapıyorsunuz? Hemen okul müdürünün yanına götüreceğim’ dedi. Daha sonra okul müdürü M.N. de ‘Ailenize haber vereceğim. Ya siz gidin bu okuldan ya da biz atacağız’ dedi.

"Biz de arkadaş olduğumuzu ve kötü bir şey yapmadığımızı, yanlış anlaşıldığını söyledik. Müdür bize; ‘Size mi inanacağım belletmen öğretmene mi inanacağım?’ diyerek evimize gönderdi. Ailelerimizi çağırmamızı istedi.

"Olaydan sonra Mihriban Şimşek’le 2-3 defa bahçede görüştük. Mihriban atılan iftiradan çok rahatsız oldu. Bana ağlayarak, ‘Ben bunu babama nasıl anlatacağım? Bana hangi gözle bakarlar? Anlatmam imkânsız’ dedi.

"Ben de ailesinin bize inanacağını söyledim. İntihar edeceğini asla düşünmedim. Düşünseydim engel olur, ailesine de bildirirdim. Zaten babasına da olayı hiç anlatmamış. Olay anında babası Mihriban’ın neden atladığını dahi bilmiyordu. Babası da hastanede olanları bizden öğrendi.”

Baba: 2 kızımı okuldan alacağım

Olayla ilgili Aksaray Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma başlattı. Görevlendirilen 2 müfettiş okul yönetimi ve öğretmenlerin ifadesine başvurdu.

Genç kızın ailesi, okul yöneticilerinin ithamları sonrasında kızlarının ölüme gittiğini, sebep olanların hukuk önünde hesap vereceğini söyledi.

Nevşehir’in Gülşehir İlçesi’nde yaşayan inşaat işçisi baba Hasan Şimşek, “Mihriban okul yolunda ölüme gitti. Kızımı okutayım dedim ama ölümüyle karşılaştım. Söz konusu olayla ilgili beni müdür yardımcısı aradı. Kızım da ‘Müdür yardımcısı seni arayacak. Önemli bir şey yok, gelme’ dedi.

Ancak müdür yardımcısı ısrar etmiş ‘Baban gelsin’ diye. Kızım da ‘Babamın eli yara, araç süremediği için gelemez’ demiş. Bunun üzerine müdür yardımcısı ‘Otobüs ile gelsin’ demiş” dedi.

“Arkadaşlarının anlattığına göre sebebi okul müdürü” diyen acılı baba, “Gereken neyse yapılsın istiyorum. Okul müdürü ve yardımcıları hakkında şikâyetçi oldum.

Ben kızlarımı okutuyordum. Mihriban’dan başka 2 kız çocuğum var, onlar da okuyor. Diğer 2 kızımı okuldan alacağım” diye konuştu.