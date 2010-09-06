‘Saçı uzun ve lensli diye öldürüldü’

T24

‘Öldüren tek kişi değil, çete’

‘Aykut’u polis koruyamadı’

Küçükçekmece’de üniversite öğrencisi Aykut Alıcı (19), saçı uzun ve gözünde lens olduğu için kendisine hakaret ettiği öne sürülen 9 kişi ile ettiği kavga sonucu bıçaklanarak öldürüldü. 18 gün önce öldürülen Alıcı’nın ailesi, önceki gün oğullarının öldürüldüğü yerde eylem yaptı.İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Aykut Alıcı, 18 gün önce Mehmet Akif Mahallesi Aşık Veysel Caddesi Ayyıldız Sokak’ta, iddiaya göre daha önce kensine gözünde lens ve saçı uzun olduğu için cinsel kimliğine yönelik hakaret ettiği öne sürülen 9 kişi ile yine tartıştı. Kavgaya dönüşen tartışmanın ardından içlerinden biri bıçağını çekerek Alıcı’nın kalbine sapladı. Ağır yaralanan Alıcı, yakınları tarafından kaldırıldığı Özel İstanbul Hospital’da yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Polisin yaptığı soruşturma kapsamında yakalanan C.T., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Acıları bir türlü dinmeyen Aykut Alıcı’nın annesi Songül Alıcı ve yakınları, önceki gece cinayetin işlendiği adreste toplandı. Mum yakıp olay yerine güller bırakan anne Songül Alıcı gözyaşı döktü.Oğlunun sebepsiz yere öldürüldüğünü söyleyen Songül Alıcı, “Benim oğlum bıçak değil, kalem tutuyordu. Bir hiç yüzünden caniler oğlumu öldürdü. Benim oğlum kahpece öldürüldü. Oğlumu öldüren tek kişi değil onlar bir çete. Adalete güveniyorum. Hiç kimseden de korkmuyorum” dedi.Anne Songül Alıcı daha sonra bayılarak yere düştü ve evine götürüldü.Yakınları, cinayetin işlendiği yere polis merkezinin yaklaşık 300 metre mesafade olduğunu belirterek, “Daha önce de Aykut Alıcı yine aynı grup ile kavga sonrası kaçarak polis merkezine sığınmıştı. Saldırgan grup polis merkezi etrafında toplanıp yine tehdit etmişlerdi. Aykut’u polis koruyamadı” diye konuştu.Cinayetin işlendiği sokakta toplanan Aykut Alıcı’nın arkadaşları, mum yakıp yürüyüş yaptı. Caddeyi trafiğe kapatan grup, “Devlet katillerin cezasını verecek. Susma sustukca sıra sana gelecek” sloganı attı.