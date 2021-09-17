Saçı, öğretmen tarafından izinsiz kesilen kızın babası, 1 milyon dolarlık dava açtı

ABD'nin Michigan eyaletinde, saçı bir öğretmen tarafından ebeveyn izni olmadan kesilen yedi yaşındaki kızın babası, okulun iki personelini 1 milyon dolara dava ediyor.

Jimmy Hoffmeyer, okuldan eve dönen kızının, okulda maruz kaldığı zorbalık karşısında saçının bir kısmının kesilmiş olduğunu fark etti. Kızını, saçını düzelttirmek için kuaföre götüren baba, ertesi gün yine saçının bir kısmının kesildiğini gördü.

Hoffmeyer, "Ne olduğunu sordum ve 'Sana hiçbir çocuğun saçını kesmemesi gerektiğini söylediğimi sanıyordum' dedim. Kızım, 'Ama baba saçımı kesen bir öğretmendi" dedi. Öğretmen kızımın saçını düzleştirmek için kesmiş" ifadelerini kullandı.

Irksal ön yargı sebebiyle, kızının anayasal haklarının ihlal edildiğini söyleyen Hoffmeyer, çocuğunu okuldan aldı.

Soruşturmada öğretmenin okul politikasını çiğnemesine rağmen ırksal önyargı ile hareket etmediği sonucuna varıldı ve uyarı alan öğretmenin Mount Pleasant'taki Ganiard İlköğretim Okulu'ndaki işini sürdürmesine izin verildi.

Dava, çocuğun anayasal haklarını ihlal etmenin yanı sıra, ırk ayrımcılığı, etnik sindirme, kasıtlı duygusal sıkıntı ve saldırı ve darp iddialarını gündeme getiriyor.