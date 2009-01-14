Saçı dökülen erkekler doktora gitmekten kaçınıyor

‘İhtiyaç duymuyorum’

Yüzde 95’i genetik



Eczacıbaşı’nın saç dökülmesini engelleyen ürünü Revivogen’in, “Saç dökülmesini önleyici ürünlerin kullanım alışkanlıkları”na ilişkin Türkiye genelinde yaptığı araştırmaya göre, saçı dökülmeye başlayanlar bir yıldan önce doktora gitmiyor.Saçı dökülen 30-55 yaş arası erkekler üzerinde yapılan araştırma, dökülmeyi önleyici ürünlerin kullanım alışkanlıklarıyla ilgili ilginç sonuçlar ortaya koyuyor. Bu yaş grubunun yarıya yakını, “ihtiyaç duymuyorum” gerekçesiyle dökülmeyi önleyici ürün kullanmıyor. Aynı yaş grubu içinde yüzde 39’luk kesim ürünlerin etkili olmadığını düşünüyor, yüzde 20’lik kesim ise saçının dökülmesinden rahatsız olmadığını belirtiyor.Araştırmaya göre, saçı dökülenlerin yarısı hangi ürünü kullanacağına kendi karar veriyor, yüzde 23’ü arkadaşının tavsiyesini göz önüne alıyor, yüzde 14’ü ise eşinin tercih ettiği markayı kullanıyor. Saç dökülmesini engelleyen ürün ve marka seçiminde doktorların etkisi yüzde 6, eczacının ise yüzde 9 olarak görülüyor.Saç dökülmelerinin yüzde 95’inin genetik kaynaklı olduğunu belirten Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hakkı Gökbel, “Bilinenin aksine stres, yetersiz beslenme gibi dış faktörler tüm saç dökülmelerinin sadece yüzde 5’ini oluşturur. Saç dökülmesi deri altında, oldukça derinde gerçekleşir, dolayısıyla saç dökülmesini durdurabilecek her ürünün saç köküne kadar ulaşabilmesi şarttır. Bunu sağlayan ise lipozomal sistem vb. özel taşıma sistemleridir” dedi.