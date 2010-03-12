T24 - Saçı çıkan erkek eşini boşuyor. Saç ektirme, botoks gibi yöntemlerle özgüven kazanan erkek, kendisini iyi ifade etmeye başlayınca eşini beğenmeme piskozuna kapılıyor.



Güzelliklerine düşkünlüğüyle bilinen kadınların yerini erkekler alıyor. Metroseksüel tanımıyla birlikte kendine daha çok bakmaya başlayan erkekler için eskiden sorun olan estetik ameliyat ve epilasyon artık hayatlarının vazgeçilmezi haline gelmeye başladı. İzmir’de faaliyet gösteren bir güzellik merkezinin işletmecisi olan Zerrin Kara, özellikle siyasetle uğraşan erkeklerin ve işadamlarının sık sık güzellik danışmanlarına başvurduğunu söyledi.



Botoks modası



Müşterilerinin yüzde 80’ini erkeklerin oluşturduğunu belirten Kara, “Merkezimize gelen her 10 erkekten 5’i saç ektiriyor. İkinci sırayı botoks alıyor. Burun estetiği ve lazer epilasyonda erkekler arasında çok rağbet görüyor. İşimiz erkekleri aynayla barıştırmak. Estetik kaygıları yüzünden çekingen olan insanlar, merkezimizden çıkarken kendilerine güvenleri tam hale geliyor" dedi. Erkeklerin son yıllarda kendine bakmaya başlamasıyla birlikte müşteri profili de değişti. Erkeklerin bakımlarına bu kadar düşkün hale gelmesinin bazen sorunları da beraberinde getirdiğini ifade eden Kara, "Kel olduğu için eşinden bile utanarak yanında şapka takan hastalarımızın saç ektirdikten sonra güvenlerin yerine geldiğini gözlemliyoruz. Toplum içinde çekinmeden kendilerini ifade edebiliyorlar” diyor.



Psikolojik destek





Fakat bu özgüvenin bazen sorunlara da yol açtığını belirten güzellik uzmanı, “Bazı hastalarımız bu kendine güveni biraz fazla abartıyor. Kendine bakmaya başladıkça yıllardır hayatı paylaştıkları eşlerini beğenmemeye başlıyor. Merkezimize gelip iyi bir görünüme kavuşan erkeklerin yüzde 60'ı eşlerinden ayrılmak istiyor. Bu durumda onlara psikolojik destek vermek gerekiyor" diye konuştu.