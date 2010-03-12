T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Saçı çıkan erkek eşini boşuyor

Saç ektirme, botoks gibi yöntemlerle özgüven kazanan erkek, eşini beğenmeme piskozuna kapılıyor.

12 Mart 2010 02:00

 T24 - Saçı çıkan erkek eşini boşuyor. Saç ektirme, botoks gibi yöntemlerle özgüven kazanan erkek, kendisini iyi ifade etmeye başlayınca eşini beğenmeme piskozuna kapılıyor.


Güzelliklerine düşkünlüğüyle bilinen kadınların yerini erkekler alıyor. Metroseksüel tanımıyla birlikte kendine daha çok bakmaya başlayan erkekler için eskiden sorun olan estetik ameliyat ve epilasyon artık hayatlarının vazgeçilmezi haline gelmeye başladı. İzmir’de faaliyet gösteren bir güzellik merkezinin işletmecisi olan Zerrin Kara, özellikle siyasetle uğraşan erkeklerin ve işadamlarının sık sık güzellik danışmanlarına başvurduğunu söyledi.


Botoks modası 


Müşterilerinin yüzde 80’ini erkeklerin oluşturduğunu belirten Kara, “Merkezimize gelen her 10 erkekten 5’i saç ektiriyor. İkinci sırayı botoks alıyor. Burun estetiği ve lazer epilasyonda erkekler arasında çok rağbet görüyor. İşimiz erkekleri aynayla barıştırmak. Estetik kaygıları yüzünden çekingen olan insanlar, merkezimizden çıkarken kendilerine güvenleri tam hale geliyor" dedi. Erkeklerin son yıllarda kendine bakmaya başlamasıyla birlikte müşteri profili de değişti. Erkeklerin bakımlarına bu kadar düşkün hale gelmesinin bazen sorunları da beraberinde getirdiğini ifade eden Kara, "Kel olduğu için eşinden bile utanarak yanında şapka takan hastalarımızın saç ektirdikten sonra güvenlerin yerine geldiğini gözlemliyoruz. Toplum içinde çekinmeden kendilerini ifade edebiliyorlar” diyor.


Psikolojik destek



Fakat bu özgüvenin bazen sorunlara da yol açtığını belirten güzellik uzmanı, “Bazı hastalarımız bu kendine güveni biraz fazla abartıyor. Kendine bakmaya başladıkça yıllardır hayatı paylaştıkları eşlerini beğenmemeye başlıyor. Merkezimize gelip iyi bir görünüme kavuşan erkeklerin yüzde 60'ı eşlerinden ayrılmak istiyor. Bu durumda onlara psikolojik destek vermek gerekiyor" diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24