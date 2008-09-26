Saçan yeniden polis oldu

Adil Serdar Saçan’ın Danıştay kararıyla göreve iade edildiği, Ergenekon operasyonunda gözaltına alınmasa Niğde’de göreve başlayacağı açıklandı



Ergenekon soruşturmasının 9. dalgasında gözaltına alınan eski İstanbul Organize Suçlar Şube Müdürü Adil Serdar Saçan’ın Danıştay kararıyla göreve iade edildiği ve Ergenekon operasyonu kapsamında gözaltına alınmaması halinde Niğde Polis Okulu’nda önceki gün göreve başlayacağı açıklandı.



Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Adil Serdar Saçan, dün avukatı ve kardeşi Serkan Saçan’la görüştü. Serkan Saçan, işkence suçlamasıyla meslekten atılan ağabeyi hakkında Danıştay’ın görevinin iadesine karar verdiğini ve gözaltına alınmasaydı, geçen çarşamba Niğde Polis Okulu’nda göreve başlayacağını söyledi. Serkan Saçan, gözaltına alma kararında, Tuncay Özkan’da olduğu gibi ‘Ergenekon Terör örgütü üyeleri ile yakın bağlarının tespit edildiği’ yazıldığını anlattı. Serkan Saçan “Tuncay Güney’den çuvallar dolusu belge diye bir şey yok. Ancak bir çanta dolusu, o kadar belge alındı” dedi.







