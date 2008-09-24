Saçan olacakları 6 yıl önce bildirmiş

Ergenekon yine şoke etti

Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Organize Suçlar Şubesi eski Müdürü Adil Serdar Saçan'ın 2002 yılında çeşitli kurumlara yazdığı yazıda aralarında önceki gün gözaltına alınan Askeri Yargıtay Üyesi Albay Tanju Güvendiren'in de olduğu devlet görevlilerinin "Fethullahçı" grup tarafından asılsız ihbarlarla karalanacağı iddialarını bildirdiği öğrenildi.Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Adil Serdar Saçan'ın Organize Suçlar Şube Müdürü olduğu 22 Temmuz 2002'de İstanbul ve Ankara Devlet Güvenlik Mahkemeleri Cumhuriyet Başsavcılıklarına ve Genelkurmay Başkanlığı İstihbarat Başkanlığı'na yazdığı yazı Fethullah Gülen ve grubunun İstanbul'daki faaliyetlerinin izlenmesi için proje çalışma grubu oluşturulduğu belirtildi.Yazıda, "Ancak, Fethullahçı grubun ileri gelenlerinin, örgüt lideri Fethullah Gülen'in talimatıyla almış oldukları karar gereği önümüzdeki günlerde, bu grubun emniyet içerisindeki işbirlikçileri ile birlikte eski Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Ateş, eski 2. Ordu Komutanı Orgeneral Kemal Yavuz, Genelkurmay Adli Müşaviri Tümgeneral Erdal Şenel, Askeri Yargıtay Üyesi Albay Tanju Güvendiren, Ankara 2 No'lu DGM Başkanı Cumhuriyet Başsavcısı Nuh Mete Yüksel'e karşı devletin çeşitli makamlarıyla, basın ve yayın organlarına isimsiz ve asılsız ihbar mektupları gönderecekleri, ayrıca şantaj amaçlı olarak hazırlanmış montaj kasetlerin televizyon ve basın kurumlarına gönderilerek yukarıda adı geçen devlet görevlilerinin karalanması, sindirilmesi yoluyla görevlerinden uzaklaştırılmaya çalıştıkları, X şahıs ile yapılan görüşme sonucu tespit edilmiştir" dendi.Saçan'ın 26 Ağustos 2002'de Ankara DGM Savcısı Nuh Mete Yüksel'e yazdığı yazıda ise şöyle denildiği belirtiliyor:"Bu grubun faaliyetlerinin izlenebilmesi amacıyla çalışmalar yapılmakta iken, bu grubun emniyet ve özellikle de İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları'nda yuvalanmış işbirlikçileri nedeniyle çalışmalar neticelendirilememiş ve GSM telefon dinlemelerinde ancak Ankara'da bulunan bu Daire Başkanlıkları aracılığıyla yapıldığından, çalışmaların gizliliği ortadan kalktığı ve bu gruba yönelik GSM telefonlarının, bu grubun üyelerinin haberi olmadan dinleme olanağının mümkün olmadığı belirtilmiş olduğundan, bu suç örgütüne yönelik telefon iletişimlerinin tespitinin Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütüleceği bildirildiğinden, yukarıda bahsedildiği üzere bu örgütün emniyet içerisindeki uzantıları ile yine bu şahıslarla irtibatlı olan x gazetesi İstanbul Haber Müdürü F. M isimli şahsın telefonları aşağıda belirtilmiş olup gereğini arz ederim."