T24 LogoT24 Logo
Gündem

Saçan: Gözaltında çırılçıplak soymak rutin uygulamadır

TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonu’na bilgi veren eski polis müdürü Adil Serdar Saçan gözaltına alınanları çırılçıplak soymanın rutin uygulama olduğunu kendisi de gözaltındayken soyulduğunu söyledi

12 Kasım 2012 13:57

Hülya Karabağlı / ANKARA

 

İkisi işkence olmak üzere altı ayrı suç nedeniyle  meslekten ihraç edilen, Adil Serdar Saçan’ın, TBMM Darbe ve Muhtıraları İnceleme Komisyonu’nda gerginlik yaratan açıklamaları tutanaklara yansıdı.  Saçan, gece yarısı gözaltına aldırıp işkence yaptığını söyleyen komisyon sözcüsü AKP Çankırı Milletvekili Harun Karaca’ya “Ben işkence yapmadım. Bilemem ama“ yanıtı verdi.

‘Beni de gözaltına aldı terör, beni de soydu’

Tutanaklara göre Saçan, “Çırılçıplak soymak rutin bir uygulamadır” diyor. “Biz, insanları bir odaya alırız, çırılçıplak soyarız, üstünü ararız. Bunu işkence olarak kabul ediyor arkadaşlar ama adam bir tarafına incecik jileti donunun bilmem neresine koyup içeride kendini kestiği zaman da işkence yapmış oluyoruz”

Kendisinin da aynı uygulamadan geçtiğini,”Karakol soymaz sizi, Organize Suçlar Şubesi mafya ile mücadele ettiği için nezarethane yönergeleri ayrıdır. Ağır suçlarda, terör de soyarlar mesela, beni de gözaltına aldı terör, beni de soydu, avukat olduğum hâlde. Bu normal rutin uygulama” diye anlattı. Saçan

‘Fethullahçı diye attılar’

Saçan,  meslekteki öyküsünü, “1991 senesinde istihbarat daire başkanlığındayken Fethullahçı diye kakalanıp oradan çıkartıldım ve daha sonra istihbarattan atıldım yani ve daha sonra Güneydoğu Anadolu bölgesine gönderildim” diye anlattı.

’28 Şubat hükümetini düşüren şube biziz’

Saçan, çarpıcı iddiaları da gündeme taşıyor. Türkbank operasyonundan gözaltına aldıkları Korkmaz Yiğit’in kendilerine  “Bir kaset yayınlanacak Müdür Bey, isterseniz bu kasetin yayınlanmasını durdurabilirim” dediğini, “Ne kaseti” diye sorduğu Korkmaz Yiğit’in, “Kanal 6’da bir kaset yayınlanacak, Mesut Yılmaz burada duramaz, düşer hükûmeti. İsterseniz durdururum”  dediğine dikkat çekiyor. Saçan,  “Biz de siyasi operasyon yapmıyoruz kardeşim, ne yaparsan yap” dediklerini  ve bundan sonra  Mesut Yılmaz Hükûmetinin düştüğünü anlatıyor ve “28 Şubat hükümetini düşüren şube biziz zaten”. diyor.

ETİKETLER

Adil Serdar Saçanişkence

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24