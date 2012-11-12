Saçan: Gözaltında çırılçıplak soymak rutin uygulamadır

Hülya Karabağlı / ANKARA

İkisi işkence olmak üzere altı ayrı suç nedeniyle meslekten ihraç edilen, Adil Serdar Saçan’ın, TBMM Darbe ve Muhtıraları İnceleme Komisyonu’nda gerginlik yaratan açıklamaları tutanaklara yansıdı. Saçan, gece yarısı gözaltına aldırıp işkence yaptığını söyleyen komisyon sözcüsü AKP Çankırı Milletvekili Harun Karaca’ya “Ben işkence yapmadım. Bilemem ama“ yanıtı verdi.

‘Beni de gözaltına aldı terör, beni de soydu’

Tutanaklara göre Saçan, “Çırılçıplak soymak rutin bir uygulamadır” diyor. “Biz, insanları bir odaya alırız, çırılçıplak soyarız, üstünü ararız. Bunu işkence olarak kabul ediyor arkadaşlar ama adam bir tarafına incecik jileti donunun bilmem neresine koyup içeride kendini kestiği zaman da işkence yapmış oluyoruz”

Kendisinin da aynı uygulamadan geçtiğini,”Karakol soymaz sizi, Organize Suçlar Şubesi mafya ile mücadele ettiği için nezarethane yönergeleri ayrıdır. Ağır suçlarda, terör de soyarlar mesela, beni de gözaltına aldı terör, beni de soydu, avukat olduğum hâlde. Bu normal rutin uygulama” diye anlattı. Saçan

‘Fethullahçı diye attılar’

Saçan, meslekteki öyküsünü, “1991 senesinde istihbarat daire başkanlığındayken Fethullahçı diye kakalanıp oradan çıkartıldım ve daha sonra istihbarattan atıldım yani ve daha sonra Güneydoğu Anadolu bölgesine gönderildim” diye anlattı.

’28 Şubat hükümetini düşüren şube biziz’

Saçan, çarpıcı iddiaları da gündeme taşıyor. Türkbank operasyonundan gözaltına aldıkları Korkmaz Yiğit’in kendilerine “Bir kaset yayınlanacak Müdür Bey, isterseniz bu kasetin yayınlanmasını durdurabilirim” dediğini, “Ne kaseti” diye sorduğu Korkmaz Yiğit’in, “Kanal 6’da bir kaset yayınlanacak, Mesut Yılmaz burada duramaz, düşer hükûmeti. İsterseniz durdururum” dediğine dikkat çekiyor. Saçan, “Biz de siyasi operasyon yapmıyoruz kardeşim, ne yaparsan yap” dediklerini ve bundan sonra Mesut Yılmaz Hükûmetinin düştüğünü anlatıyor ve “28 Şubat hükümetini düşüren şube biziz zaten”. diyor.