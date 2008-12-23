‘Saç uzatmak’ büyümeyi engellemiyor

Ergenlik genini bulan Türk bilim insanı, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Topaloğlu, Çocuklarda "büyümeyi engelleyeceği" gerekçesiyle saçların kesilmesinin hiçbir bilimsel dayanağının bulunmadığını söyledi.



Prof. Dr. Topaloğlu, yaptığı açıklamada, düzenli beslenme, iyi bir sosyal ortam, sağlıklı bir ruh hali ve sevginin çocuğun gelişimindeki en önemli etkenler olduğunu, bunun dışında halk arasında çocuk gelişimiyle ilgili anlatılan çoğu hikâyenin doğru olmadığını belirtti.



Kız ya da erkek olsun çocukların bebeklik döneminden itibaren saçlarının sürekli kısa kesilmesinin vücut gelişimine hiçbir katkısının olmadığını ifade eden Topaloğlu, "Saçın uzatılmasının vücudun gücünü azaltıp büyümeyi engelleyeceği yönündeki söylentilerin hiçbir bilimsel dayanağı bulunmuyor" dedi.



Topaloğlu, bazı çocukların saçları kesilse de kesilmese de son derece sağlıklı olduğunu, bu durumun çocuğun genel vücut sağlığı ve genleriyle ilişkisinin bulunduğunu belirterek, "Vücudun genel sağlık durumu bozulduğunda elbette bundan saçlar da etkilenir" diye konuştu.



Anne ve babası gür saçlı ya da ailede saç yapısı güçlü bireylerin olması durumunda çocuğun da saçlarının aynı özellik taşımasının normal olduğuna dikkati çeken Topaloğlu, şöyle devam etti:



"Bunun tam tersi durum da söz konusu. Genetik saç yapısı bozuk olan, ince telli ve güçsüz saçlara sahip bir çocuğun saçını sürekli kestirseniz de istenilen sonuç elde edilemez. Çocuğun aldığı vitaminleri saçların çekmesi zaten metabolik olarak mümkün değil."



‘Regl de büyümeyi engellemiyor’



Prof. Dr. Topaloğlu, halk arasında bir başka yanılgının da "kız çocuklarda regl döneminin başlamasıyla birlikte büyüme sürecinin sona erdiği" olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:



"Kız çocuklarında ergenlik dönemi 10 ile 10,5 yaşları arasında, erkek çocuklarında ise 11 yaşında başlar. Kızlarda 13, erkek çocuklarında 14 yaşına kadar ergenlik belirtileri olur. Bu belirtiler kızlarda göğüslerin çıkmaya başlaması ve regl ile kendini belli eder. Erkek çocuklarda ise testisler büyür. Kız çocuklarının regl görmeye başlaması ise sanıldığı gibi büyümenin durması anlamına gelmez. Ancak, kızlarda 13, erkeklerde 14 yaşına kadar ergenlik belirtileri yoksa tedaviye başlanmalı."



(AA)

