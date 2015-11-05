Saç turizminde Arap turistler artık ABD yerine Türkiye'yi tercih ediyor

Türkiye’de ‘saç turizmi’nin yaklaşık 1 milyar dolarlık bir hacme ulaştığı belirtildi. Sadece İstanbul’da bu konuda uzmanlaşmış 350 klinik bulunduğuna dikkat çekildi. ABD’de saç ektirmenin bedeli 15-25 bin arasında değişirken, Türkiye’de ortalama 1700-2 bin dolar. Arap turistlerin bu nedenle artık Türkiye'yi tercih ettiği belirtiliyor.

Milliyet’te yer alan habere göre; Türkiye’de saç ekimi yaptırmak isteyen yabancıların sayısı günden güne artıyor. ‘Wired’ dergisi adına Türkiye’ye gelerek, kliniklerde yaşananları ve ‘saç turizmi’nin boyutlarını inceleyen Emanuele Satolli’ye göre önemli sayıda turist, özellikle İstanbul’a saç ektirmek amacıyla akın ediyor. Sokaklarda ve otellerde başında bandajlarla dolaşan turistleri görmenin çok da yadırganmadığına dikkat çeken Satolli, tedavi için gelenlerin büyük oranda yalnız olmadıklarını, yanlarında eş ve çocuklarını da getirdiklerini vurguluyor.

ABD’den daha ucuz

Türkiye’de saç ektirmenin ortalama 1.700-2 bin dolar arasında olduğunu yazan Satolli, buna karşılık ABD’de bunun bedelinin 15 bin ile 25 bin dolar arasında değiştiğini kaydediyor. Dolayısıyla daha önce bu iş için Körfez ülkelerinden ABD’ye giden pek çok kişi, artık Türkiye’yi tercih ediyor. Arap ülkelerinden gelenlerin, kaldıkları sürede kenti de gezdiklerini vurgulayan Satolli, Türkiye’de saç tedavisi olanların, ileriki dönemlerde iki hatta üçüncü kez yeniden geldiklerini de sözlerine ekliyor.