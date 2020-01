Saç telinin üçte biri kadar; mikro-Lisa

Dünyanın en ünlü resimlerinden birisi, dünyanın en küçük tuvallerinden birisi üzerinde yeniden yaratıldı.

Georgia Teknoloji Enstitüsü'ndeki araştırmacılar, Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa portresini, 30 mikron, ya da bir saç telinin üçte biri genişlikte bir tabaka üzerine resmetmeyi başardılar.

Ortaya çıkan yeni eser, Paris'teki Louvre Müzesi'ndeki Mona Lisa portresinden 25 bin kez daha küçük.

Bir taramalı kuvvet mikroskobu yardımıyla Termo-kimyasal Nano Baskı adı verilen bir yöntem kullanılarak oluşturulan 'Mini Lisa', aslında teknolojide ulaşılan önemli bir aşamayı simgeliyor.

Bilim adamları, kullandıkları teknikle, moleküllerin yüzey konsantrasyonunu çok küçük ölçekte değiştirmeyi başardı.

Mini Lisa'nın her 125 nanometre pikseli bir dizi kimyasal reaksiyonu barındırıyor.

Kullanılan teknik, araştırmacılara, her piksele uygulanan ısıyı kontrol etme ve üzerinde çalıştıkları her noktadaki molekül sayısını değiştirme olanağı sağladı.

Yüksek ısı daha fazla sayıda molekül ve daha açık tonlarda gri renk anlamına geliyor. Yüzeydeki molekül sayılarını değiştirerek ünlü sanatçı Leonardo da Vinci'nin en ünlü eserini piksel piksel yeniden yarattılar.

Bu bilimsel ve teknolojik başarı öyküsünün ardındaysa aslında bir iddia var.

Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa tablosunu yeniden yaratma fikri, doktora öğrencisi Keith Carroll'un 'bu teknolojinin ayrıntılı sanat eserleri yaratamayacağını iddia edenlerle' girdiği bahis sonucunda ortaya çıkmış.