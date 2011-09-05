-Saç telinin 60 binde biri kalınlığında motor ANKARA (A.A) - 05.09.2011 - Milimetrenin milyonda biri büyüklüğünde motor geliştirildi. İnsan saç telinin 60 binde biri kalınlığındaki mini motorun tek kusuru, ancak çok soğukta çalışabilmesi. Nature Nanotechnology dergisinde yayımlanan makaleye göre, Amerikalı kimyagerlerin geliştirdiği elektrik motoru sadece tek bir molekülden oluşuyor. Bir nanometre çapındaki motor, elektrik enerjisiyle çalışıyor. Araştırmayı yöneten, ABD'nin Massachussetts eyaletindeki Tufts üniversitesi bilim adamlarından Charles Sykes, ışık ya da kimyasal reaksiyonla çalışan moleküler motorlar konusunda bugüne dek önemli ilerlemeler sağlandığını, ancak kendilerinin, elektrik enerjisiyle sadece tek bir molekülün bile yönlendirilebileceğini gösterdiklerini belirtti. Bilim adamları mini motor için kükürt, karbon ve hidrojen atomlarından oluşan asimetrik butil metil sülfat molekülünü, bakır bir zemin üzerine yerleştirdi. Merkezdeki kükürt atomu bakır zeminle birleşirken, karbon-hidrojen atomlarının oluşturduğu, farklı uzunluktaki iki kol merkezin etrafında dönmeye başladı. Taramalı tünelleme mikroskobu yardımıyla moleküle elektrik akımı veren bilim adamları, sıfırın altında 260 santigrat derecede molekülün dönüş yönünü ve hızını kontrol etmeyi başardı. Elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren bilim adamları, geliştirdikleri motorun nano devrelerde veya tıp alanında kullanılabileceğini düşünüyor.