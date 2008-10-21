Saç telinden uyuşturucu analizi

Alman Hastanesi Adli Tıp Merkezi Direktörü Prof. Dr. Fatih Yavuz, yaptığı açıklamada, son zamanlarda Türkiye'nin önemli sorunlarından biri haline gelen uyuşturucu sorununun özellikle gençleri hedef aldığına dikkati çekti.Yavuz, hastanede gerçekleştirilen analizle ilgili olarak, "Madde kullanımından yaklaşık bir hafta kadar sonra saçta keratin dokuda biriken madde analizi, bir tutam saçta yanılgısız olarak saptanabilmektedir. İdrar ve kanda yapılan madde analizleri son 2 ila 7 gün ile sınırlı iken, saçta yapılan analiz saçın uzunluğuna bağlı olarak son 12-18 ay içerinde gerçekleşen tüm madde kullanımlarını göstermektedir" dedi.Gelişmiş laboratuvar teknolojisi kullanılarak yapılan testlerde sonuçların 3 hafta içerisinde alınabildiğini vurgulayan Prof. Dr. Yavuz, saç analiziyle uyuşturucu maddelerin tek bir kerelik kullanımlarının tespitinin bile yapılabildiğini kaydetti.Prof. Dr. Yavuz, saçta madde analizinin yapılmaya başlanması sonrasında uyuşturucuyla mücadelenin daha gerçekçi bir şekilde yapılabileceğinin öngörüldüğünü de ifade etti.