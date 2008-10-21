T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Saç telinden uyuşturucu analizi

Alman Hastanesi'nde saç telinden uyuşturucu ve uyarıcı madde analizi yapılmaya başlandı.

21 Ekim 2008 03:00

Alman Hastanesi'nde saç telinden uyuşturucu ve uyarıcı madde analizi yapılmaya başlandı.

Öğrencilere uyuşturucu ve terör uyarısı

Alman Hastanesi Adli Tıp Merkezi Direktörü Prof. Dr. Fatih Yavuz, yaptığı açıklamada, son zamanlarda Türkiye'nin önemli sorunlarından biri haline gelen uyuşturucu sorununun özellikle gençleri hedef aldığına dikkati çekti.

Yavuz, hastanede gerçekleştirilen analizle ilgili olarak, "Madde kullanımından yaklaşık bir hafta kadar sonra saçta keratin dokuda biriken madde analizi, bir tutam saçta yanılgısız olarak saptanabilmektedir. İdrar ve kanda yapılan madde analizleri son 2 ila 7 gün ile sınırlı iken, saçta yapılan analiz saçın uzunluğuna bağlı olarak son 12-18 ay içerinde gerçekleşen tüm madde kullanımlarını göstermektedir" dedi.

Gelişmiş laboratuvar teknolojisi kullanılarak yapılan testlerde sonuçların 3 hafta içerisinde alınabildiğini vurgulayan Prof. Dr. Yavuz, saç analiziyle uyuşturucu maddelerin tek bir kerelik kullanımlarının tespitinin bile yapılabildiğini kaydetti.

Prof. Dr. Yavuz, saçta madde analizinin yapılmaya başlanması sonrasında uyuşturucuyla mücadelenin daha gerçekçi bir şekilde yapılabileceğinin öngörüldüğünü de ifade etti.

(AA)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24