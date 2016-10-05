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BBC Türkçe

Saç telinden 1000 kat ince makine geliştiren uzmanlara Nobel Kimya Ödülü

Ödül, dünyanın en küçük makinelerini geliştiren Jean-Qierre Sauvage, Sir J. Fraser Stoddart ve Berdard L. Feringa'ya verildi. Moleküler düzeyde makine tasarımı ve sentezi yapan üç bilim insanı yaklaşık bir milyon dolarlık para ödülünü de paylaşacak.

05 Ekim 2016 17:17

Nobel Kimya Ödülü, dünyanın en küçük makinelerini geliştiren bilim insanları Jean-Qierre Sauvage, Sir J. Fraser Stoddart ve Berdard L. Feringa'ya verildi.

Moleküler düzeyde makine tasarımı ve sentezi yapan üç bilim insanı yaklaşık bir milyon dolarlık para ödülünü de paylaşacak.

Sauvage, Stoddart ve Feringa'nın tasarladığı makineler saç telinden bin kat daha ince.

Molekülleri birbirlerine bağlayarak, çok küçük boyutlardaki moleküllerden kaslara birçok şeyi oluşturabilen bilim insanlarının tasarımları ise kanser hücreleri de dahil insan vücuduna ilaç verilmesinde kullanılabilir.

Nobel Komitesi'nden Olof Ramstrom, üç bilim insanı ile ilgili olarak "Moleküler düzeyde hareket kontrolünü mükemmelleştirdiler" dedi.

1944 Paris doğumlu Jean-Pierre Sauvage, Strasbourg Üniversitesi'nde onursal profesör ve Fransız Ulusal Bilim Araştırmaları Merkezi'nin de onursal direktörü.

İskoçya'nın Edinburgh kentinde 1942'de doğan Sir Fraser Stoddart, ABD'deki Northwestern Üniversitesi'nde ders veriyor.

Hollandalı Bernard L. Feringa da, Hollanda'da Groningen Üniversitesi'nde organik kimya profesörü.

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