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Saç stilini değiştiren Talisca'nın yeni imajı

17 Nisan 2020 13:35

Son dönemlerde adı Beşiktaş ile anılan Anderson Talisca, yeni saç stilini sosyal medyadan hayranlarının beğenisine sundu. Brezilyalı futbolcunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Birkaç haftadır ismi Beşiktaş'la anılan Talisca, koronavirüs günlerinde saç stilinde değişikliğe gitti. Yeni stilini Instagram'da paylaşan Talisca'ya kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

Brezilyalı futbolcu 2016-2018 yılları arasında Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giymiş ve 80 maçta 37 gol, 14 asistlik performans göstermişti.

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