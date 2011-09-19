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Yaşam

Saç şekli spora engel!

Amerika'da Dr. Regina Benjamin tarafından yaılan araştırmada, kadınlar saçlarına özen gösterdikleri gün spor salonuna gitmekten kaçınıyor.

19 Eylül 2011 03:00

T24 - Amerika'da Dr. Regina Benjamin tarafından yaılan araştırmada, kadınlar saçlarına özen gösterdikleri gün spor salonuna gitmekten kaçınıyor. 

Annesi kuaför olan Dr. Regina Benjamin çoğu kadının sırf saçları bozulmasın diye spor salonuna gitmekten kaçındığına dikkat çekti. Ayrıca bu bahane kilolarıyla barışmaya çalışan ve kabullenmeye çalışan kadınlar tarafından da benimseniyor.

Habertürk'te yer alan habere göre, araştırmada kıvırcık saçlarını düzenlemekte büyük güçlük çeken Afro-Amerikan kökenli kadınlar incelendi. Bu kadınlardan yarısının normal kilo sınırını aştığı ve dünyada en çok obezite sorunu yaşayan topluluklardan biri olduğu ortaya çıktı.

Kadınlar işten çıktıktan sonra bayılarak taşıdıkları topuzları veya fönleri bozulacak korkusuyla spor salonuna gitmekten çekiniyor. Ancak aklınıza şunu getirin. Kilolu bir kadın saçları ne kadar güzel olursa olsun fit bir kadından bir  adım geride kalacaktır.


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