Saç şekli spora engel!

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Annesi kuaför olan Dr. Regina Benjamin çoğu kadının sırf saçları bozulmasın diye spor salonuna gitmekten kaçındığına dikkat çekti. Ayrıca bu bahane kilolarıyla barışmaya çalışan ve kabullenmeye çalışan kadınlar tarafından da benimseniyor.Habertürk'te yer alan habere göre, araştırmada kıvırcık saçlarını düzenlemekte büyük güçlük çeken Afro-Amerikan kökenli kadınlar incelendi. Bu kadınlardan yarısının normal kilo sınırını aştığı ve dünyada en çok obezite sorunu yaşayan topluluklardan biri olduğu ortaya çıktı.Kadınlar işten çıktıktan sonra bayılarak taşıdıkları topuzları veya fönleri bozulacak korkusuyla spor salonuna gitmekten çekiniyor. Ancak aklınıza şunu getirin. Kilolu bir kadın saçları ne kadar güzel olursa olsun fit bir kadından bir adım geride kalacaktır.