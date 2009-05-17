Saç nakli ve ekimi için Türkiye tercih ediliyor

Medical Park Sağlık Grubu Göztepe Hastanesi Saç Sağlığı ve Saç Nakli Ünitesi Genel Koordinatörü Songül Alcı, sağlık turizminde Türkiye'nin, saç ekimi ve saç nakli konusunda dünyada ikinci büyük pazara sahip olduğunu belirterek, AB ülkelerinden özellikle Almanya ve Hollanda'dan Türkiye'ye saç ektirmek için gelindiğini bildirdi.



Alcı, yaptığı yazılı açıklamada, dünyanın her yerinden saç ekimi için Türkiye'yi seçenlerin, hem tatil yaptıklarını hem de sağlıklı yeni saçlarına kavuşarak mutlu bir şekilde evlerinin yolunu tuttuklarını kaydetti.



"Sağlık turizminde Türkiye, saç ekimi ve saç nakli konusunda dünyada ikinci büyük pazara sahip" görüşünü ifade eden Alcı, Avrupa ülkelerinde fiyatların çok yüksek olduğunu belirtti.



"AB ülkelerinden özellikle Almanya ve Hollanda'dan Türkiye'ye saç ektirmek için geliyorlar" değerlendirmesinde bulunan Alcı, saç ekim merkezlerinin seçiminin de önemli olduğunun altını çizdi.



Saçsızlığın dünyada genetik hastalıklar arasında ikinci sırada geldiğini anımsatan Alcı, genç insanların saçları yüzünden psikolojilerinin bozulabildiğini, iş ve sosyal hayatlarında adaptasyon sorunu yaşayabildiklerini kaydetti.



Alcı, saç ekimi estetik cerrahinin bir kolu olduğunun ve mutlaka hastane ortamında olması gerektiğinin de altını çizerek, saçlarına kavuşan insanların daha mutlu ve sosyal hayatta daha başarılı olduklarını belirtti.



Kuaför salonlarında, muayenehanelerde ya da güzellik merkezlerinde saç nakli veya saç ekiminin kesinlikle yapılmaması gerektiğine de dikkati çeken Alcı, "Saç ekim merkezlerini seçerken çok dikkatli davranmalıyız. Çareyi mutlaka doktorda aramalısınız" dedi.



Sağlık Bakanlığının son yayınladığı tebliğe göre artık, merdiven altı kliniklerde ve güzellik salonlarında saç ektirmenin yasak olduğunu da hatırlatan Alcı, "Saç ekimi basit bir olay değildir, mutlaka hastane ortamında ve uzman plastik cerrahlar ya da dermatologlar tarafından yapılmalıdır aksi halde kişiler 'Çim Adam'a dönülebilir" görüşünü vurguladı.



(AA)

