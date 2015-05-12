Saç kurutma makinesiyle uyutmaya çalıştığı bebeğini yaktı!

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde anne karnındaki sesleri çağrıştırdığını düşünerek bebeğinin uyuması için yanına çalışır vaziyette saç kurutma makinesi koyan anne, 13 günlük bebeğininin vücudunda yanıklar oluşmasına neden oldu.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre, Hülya Süzer bugün öğle saatlerinde 13 günlük olan oğlu Ahmet Yasin Süzer’i uyuması için beşiğine yatırdı. Hülya Süzer, uyumakta güçlük çeken bebeğin uykuya dalması için, anne karnındaki sesleri çağrıştırdığını düşündüğü saç kurutma makinesini açarak baş ucuna bıraktı. Minik bebeğin baş ucunda dakikalarca açık kalarak ısınan saç kurutma makinesi battaniyeyi tutuşturdu. Dumanları fark eden aile fertleri beşikte yatan bebeklerini kurtarırken, bebeğin vücudunda yanıklar oluştu.

Minik bebek 112 ambulansıyla kaldırıldığı Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Köroğlu Ünitesi’nde tedavi altına alındı. Bebeğin yapılan ilk tedavisinde başında ve vücudunun çeşitli yerlerinde 3’üncü derece yanıklar olduğu tespit edildi. Bebek burada yapılan ilk tedavisinin ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Bebeğin vücudundaki yanıkların ciddiyetini koruduğu ve hayati risk taşıması nedeniyle Ankara’da bir hastaneye sevk edildi.