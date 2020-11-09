Saç ekimi yaptıran bir kişi, yan etkisi nedeniyle yaşamını yitirdi

İstanbul Etiler'deki bir güzellik salonunda saç ektiren 34 yaşındaki Umut Tuğçu, ekim sonrası geçirdiği komplikasyon sonucu yaşamını yitirdi.

Operasyon sonrası mide bulantısı şikayeti yüzünden doktorunu arayan Tuğcu'ya doktoru, "Tansiyonun düşmüştür. Tuzlu bir şeyler yiyip ayaklarını vücut hizasının üstünde kaldır" cevabını verdi. Daha sonra evde bayılan Tuğçu'nun ailesi hemen ambulansa haber verdi. Ambulansa ile hastaneye götürülen Tuğçu, yolda yaşamını yitirdi.

Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman Demir'in haberine göre, Umut Tuğcu'nun şüpheli ölümünün ardından yapılan ön otopside Tuğcu'nun hipertansiyon hastası olduğu, saç ekimi sırasında vücuduna enjekte edilen ilaçların yan etki yaptığı, bu nedenle kesin ölümünün belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna sevk edilmesi gerektiği ifade edildi. Kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapmak üzere Tuğcu'nun cenazesi Adli Tıp'a gönderilirken, ailenin şikayeti üzerine güzellik merkezi ve doktor hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.