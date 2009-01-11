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Sağlık

Saç dökülmesine yeşil çayla son verin

ABD'li araştırmacılar tarafından hazırlanan losyon, kadın ve erkeklerde saç dökülmelerine son veriyor.

11 Ocak 2009 02:00

ABD'li araştırmacılar tarafından hazırlanan losyon, kadın ve erkeklerde saç dökülmelerine son veriyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde 7 bilim insanının uzun süren çalışmaları doğrultusunda bitki özlerinin birleşmesi sonucu hazırlanan ve FDA (Amerika Ulusal Gıda ve İlaç Denetim Örgütü) tarafından içerdiği tüm bileşenleri tek tek onaylanan Lacinia Saç Bakım Losyonu ve Şampuanı içeriğindeki yeşil çay ile kadın ve erkeklerde saç dökülmesi derdine son vererek mucize yaratıyor.

Lacinia kullanıma başlandığı ilk bir hafta içinde saç dökülmesini ve kepeği engellemeye, ilk bir ayda ise ölmemiş hücrelerde yeni saç oluşumunu desteklemeye yardımcı oluyor.

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