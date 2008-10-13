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Sağlık

Saç dökülmesi genetik

Yapılan araştırma sonucunda, iki genetik farklılığın saç dökülmesi riskini 7 kat artırdığı bildirildi.

13 Ekim 2008 03:00

İki genetik farklılığın saç dökülmesi riskini 7 kat artırdığı bildirildi.

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Bonn Üniversitesi'nden Axel Hillmer ve Londra'daki King's College'dan Tim Spector, iki grup üzerinde araştırma yaptı.

Bilim insanları, yüzde 80'i irsi olan ve şakaklarda başlayan, başın ön ve orta bölümlerinde devam eden erkeksi saç dökülmesine (alopesi androgenetik) büyük ölçüde zemin hazırlayan kromozoma bağlı iki değişiklik belirledi.

Avrupa'da saç dökülmesi sorunu olan, 1125 ve 296 erkekten oluşan gruplar üzerinde yapılan araştırmalar, androjen (erkeklik hormonu) alıcısını kodlayan gendekinin yanı sıra 20. kromozomda farklılık belirlenen kişilerin saçlarının dökülme riskinin diğerlerine göre 7 kat fazla olduğunu gösterdi.

Genellikle erkekleri etkileyen ancak kadınlarda da görülebilen, çok sık rastlanan bu saç kaybı şeklinin erkeklik hormonlarına bağlı olduğu sanılıyordu.
Tim Spector, araştırmanın saç dökülmesine karşı, dökülme başlamadan önce daha etkili tedavilerin yapılmasını sağlayabileceğini belirtti.

Araştırma, İngiliz "Nature Genetics" dergisinde yayımlandı.

(AA)

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