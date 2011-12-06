Saç beyazını kapatan ürünlere dikkat!



T24 - Sağlık Bakanlığı, saçların beyazlarını boyamadan kapatan bazı ürünleri, ‘kanserojen’ olduğu gerekçesiyle inceleme altına aldı. Hıfzıssıhha laboratuvarlarında incelenen ürünlerde kanserojen ‘kurşun asetat’ maddesi bulunursa yaptırım uygulanacak.





Saçı boyamadan beyazları kapatan ve özellikle erkekler tarafından rağbet gören kozmetik ürünler, saç boyasına alternatif olarak görülüyor. Ürün, kullanıldığı süre içinde saça nüfuz ederek saçın renginin koyulaşmasını sağlıyor. Kullanım bırakıldığındaysa saç eski haline dönüyor.



Radikal gazetesinde yer alan habere göre, 2009 yılında AB’de ve Türkiye’de ‘kurşun’ bileşiklerinin kozmetik ürünlerde kullanımı kanserojen oldukları gerekçesiyle yasaklanmıştı. Bunun üzerine mevzuata uygun hareket eden firmalar, ürün formüllerini değiştirdi ve benzer etkiyi elde etmek üzere ‘bismuth sulfate-sulfur-triethanolamine’ karışımını kullanmaya başladı. Ancak ‘kurşun asetat’ içeren saç beyazlatmasını giderici ürünlerin satışı özellikle internet yoluyla kontrolsüz bir şekilde devam ettiği iddia ediliyor.







Ambalajları okuyun, faturasız ürün almayın



Sağlık Bakanlığı uyarıyor: Faturasız ürün almayın. Kurşun içerdiği beyan edilen ürünleri almayın. İhbarları İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü Piyasa Gözetimi ve Denetimi Daire Başkanlığı’na bildirin. İnternetten içeriği belirsiz ürün almayın.





Kurşun asetat, saç ve ellerde birikerek zamanla zehirlenme ve ani şokla kişiyi ölüme kadar götürebiliyor.





Alerji ve Akciğer Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, “Temasa bağlı olarak aylar hatta yıllar içinde vücutta kronik kurşun zehirlenmesi oluşuyor. Bulantı, halsizlik, yorgunluk, konsantrasyon bozukluğu en tipik belirtiler. Kurşun, karaciğer için de çok zararlı. Ayrıca kemik iliğinin üretimini engelliyor bu yüzden de kansızlık oluşuyor. Zaman içinde başta lenfoma olmak üzere birçok kanserlere de yol açıyor” diyor.







