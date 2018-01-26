Sabuncu, Şık ve Atalay aynı koğuşa alındı

Bir yılı aşkın süredir Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ve gazeteci Ahmet Şık'ın aynı koğuşa alındı.
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Gazeteci Elif Ilgaz, Şık, Atalay ve Sabuncu'nun aynı koğuşa alındığını açıkladı. "Mektuplarınızla güç verin" diyen Ilgaz Twitter'da "#AhmetŞık, #MuratSabuncu ve #AkınAtalay’la aynı koğuşa alındı. Onlara mektuplarınızla güç verin Adres: Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü 9 No’lu Kapalı Cezaevi A6-47 İstanbul" paylaşımında bulundu.
Gazeteci Ahmet Şık, daha önce Kasım 2017'de tahliye olan, KHK ile kapatılan Özgür Gündem gazetesi sorumlu yazıişleri müdürü İnan Kızılkaya ile kalıyordu.