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Sabuncu, Şık ve Atalay aynı koğuşa alındı

Akın Atalay, Murat Sabuncu ve Ahmet Şık, Cumhuriyet davasından bir yılı aşkın süredir tutuklu bulunuyor

26 Ocak 2018 19:10

Bir yılı aşkın süredir Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ve gazeteci Ahmet Şık'ın aynı koğuşa alındı.

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Gazeteci Elif Ilgaz,  Şık, Atalay ve Sabuncu'nun aynı koğuşa alındığını açıkladı.  "Mektuplarınızla güç verin" diyen Ilgaz Twitter'da "#AhmetŞık, #MuratSabuncu ve #AkınAtalay’la aynı koğuşa alındı. Onlara mektuplarınızla güç verin Adres: Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü 9 No’lu Kapalı Cezaevi A6-47 İstanbul" paylaşımında bulundu.

Gazeteci Ahmet Şık, daha önce Kasım 2017'de tahliye olan,  KHK ile kapatılan Özgür Gündem gazetesi sorumlu yazıişleri müdürü İnan Kızılkaya ile kalıyordu. 

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Ahmet ŞıkMurat SabuncuAkın AtalaySilivri Cezaeviaynı koğuş

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