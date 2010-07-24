'Sabuha'nın gerçek sahibi telif peşinde

T24- Sakarya'nın Erenler İlçesi'nde saat tamirciliği yapan 70 yaşındaki Ekrem Arman, 1999’da İbrahim Tatlıses'in 1982 yılında söylediği ‘Sabuha'nın kendisine ait olduğunu öne sürerek İstanbul 1'inci Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı. Ekrem Sayman dava dilekçesinde ‘Sabuha'yı 1978 yılında plağa okuduğunu daha sonra İbrahim Tatlıses'in kendisinden izin almadan ‘Sabuha'yı söyleyerek telif yasasını ihlal ettiğini öne sürdü.





Mahkeme, 11 yıl süren dava sonunda şarkının Ekrem Arman'a ait olduğunu, bundan sonra yeniden kasete okunmasına ve yayını konusunda Ekrem Arman'ın hakkı bulunduğu açıklarken 2 bin TL tazminat ödenmesine karar verdi. Mahkeme heyeti karar tarihinden itibaren tazminatın İbrahim Tatlıses ve kaseti piyasaya süren ‘Kis Müzik'ten alınarak Ekrem Arman’a ödenmesini hükmetti. Ekrem Arman, karar üzerine şarkının 28 yıl izinsiz kullanıldığını belirterek karara Yargıtay nezdinde itirazda bulundu.





Şarkıyı bestelerken İbrahim Tatlıses'in adının duyulmadığını ileri süren Ekrem Arman, “Sabuha'nın okunduğu kaset için 27 bin bandrol alındığını söylediler. Oysa Kültür Bakanlığı'ndan 165 bin bandrol alınmış. Arada büyük fark var. 1970 tarihinde noterde belgem var. Ben bunu bestelerken İbrahim Tatlıses piyasada yoktu. Yargıtay'a itiraz ettim. Az bandrol hesabı yapıldığını söyledim. Yanlış hesapladılar. Bunun doğrulanması gerekiyor” dedi.





İbrahim Tatlıses'e ‘kulluk hakkını' helal etmiyeceğini söyleyen Saatçı Ekrem, şöyle devam etti: “Sabuha benim' diyor ve bunu satıyor. Senin olmayan bir şeyi nasıl satıyorsun? Bir insan gelip özür diler. Herkes bunu görebilir. Kendisini ne zannediyor? Ne olursan ol. Ne teklif geldi ne başka bir şey. Ben sana kulluk hakkımı helal etmiyorum. Bunu söylemesi yasak. Benden izin almadan okuyan olursa suç islemiş olur.”





Sabuha'nın kendisine ait olduğunu mahkeme kararıyla ispatladığını söyleyen Ekrem Arman, İbrahim Tatlıses ve bağlı bulunduğu müzik şirketi hakkında şarkının kullanımından dolayı doğan tüm telif bedelini alacağını bildirerek, “Alacağım bu parayı ihtiyaç sahiplerine dağıtacağım” dedi.



