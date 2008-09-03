Sabrın solunu selamettir!

Liderliği getiren maç sırasında oyuncularına, son dakikaya kadar mücadele etmelerini telkin eden Ertuğrul Sağlam’ın dediği oldu, sabreden kazandı. Ancak genç çalıştırıcı, kendisini eleştirenler konusunda sabırlı olamadı: “Tello’yu neden sol bekte oynattığım konuşuluyor. Çünkü biz onu burada oynatmak için transfer ettik”





Kayserispor’daki başarısını Beşiktaş’a taşımak isteyen Ertuğrul Sağlam, yapmak istediklerini ancak bu sezon biraz olsun gerçekleştirebildi.



Süper Lig’de liderliği ikinci haftada yakalayan Beşiktaş Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, kendine, “Sabrın sonu selamet” sözünü ilke edindi.



Geldiği günden bu yana teknik adamlığı, davranışları ve inançları konusunda yapılan eleştirilere fazla kulak asmayan, idari konularda sıkıntılara göğüs geren, son olarak da taktiksel düşüncesi sorgulanan Sağlam, sabrederek her şeyi başarabileceklerini söyledi.



İlk yarısı golsüz tamamlanan Konyaspor maçının devre arasında soyunma odasına giren Ertuğrul hoca, “Arkadaşlar sabrın sonu selamettir. Sabırlı olursanız hem bu maçın ikinci yarısında, hem de ligde istediğimize ulaşırız” diye konuştu.



Sistem savunması



Karşılaşmanın ardından liderliğin sevinciyle stattan ayrılan Beşiktaş Teknik Direktörü, taktik konusunda kendisini eleştiren isimlere ise fazla sabredemedi:



“Bu sistem günümüz futbolunun içinde yer alan takım halinde savunma ve takım halinde hücum sistemidir. Bu sistemde herkes gol atabilir. Tello’yu sol bekte oynatıyorum diye eleştiriliyorum. Ama biz zaten geçen sene Tello’yu sol bek oynatmak için almıştık. Onun asıl yeri savunmanın sol tarafıydı.”



Uyguladıkları sistemin oturması için zamana ihtiyaçları bulunduğunu da vurgulayan siyah-beyazlıların teknik patronu, “Bunun ideal bir sistem olduğuna inandığımız için ısrarcı oluyoruz. Bundan sonraki dönemde de bu sistemle oynamaya devam edeceğiz“ yorumunu yaptı.