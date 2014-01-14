Sabri Uzun: Paralel devletle ilgili belgeler çantamda

Hrant Dink cinayeti davasında azmettirici suçlamasıyla yargılanan Erhan Tuncel’in suikastın sorumlularından olduğunu iddia ettiği Emniyet İstihbarat Dairesi eski Başkanı Sabri Uzun, “Hanefi Avcı’nın ‘Haliç’te Yaşayan Simonlar’ kitabında anlattıklarının hepsine harfiyen katılıyorum. Adli ve idari makamlar bu konularla ilgili beni çağırsın bildiğim her şeyi onlara anlatacağım. Bilgiler ve belgelerle her şeyi ortaya koyarım” dedi.

Devrimci Karargah davası kapsamında mahkum olan, eski emniyet müdürü Hanefi Avcı’nın yargı ve polis içinde var olduğu iddia edilen paralel yapılanmayı anlattığı “Haliç’te Yaşayan Simonlar” adlı kitabıyla ilgili Star gazetesinden Helin Şahin’e konuşan Emniyet İstihbarat Dairesi eski Başkanı Sabri Uzun, Avcı’nın anlattıklarına harfiyen katıldığını söyledi. 2010 yılından bu yana tutuklu bulunan Hanefi Avcı’nın tutukluluk halini eleştiren Sabri Uzun, “Hanefi Avcı’nın tutuklu olması yargı ve hukuk adına çok ayıp bir durum” dedi.

Hepsine harfiyen katılıyorum

Avcı’nın kitabındaki tüm yazdıklarının tamamen gerçeklerden oluştuğunu ifade eden eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Uzun şöyle konuştu: “Avcı’nın kitabında anlattıklarının hepsine harfiyen katılıyorum. Adli ve idari makamlar bu konularla ilgili beni çağırsın bildiğim her şeyi onlara anlatacağım. Bilgiler ve belgelerle herşeyi ortaya koyarım. Bu yargı ve emniyet içindeki yapılanmadan dolayı ben de çok sıkıntı yaşadım.”

Önce ‘hamisi’ sonra ‘rakibi’ oldu

Hanefi Avcı’nın kitabında Sabri Uzun’un emniyetteki cemaatçi yapılanmaya engel olmak isterken görevden alındığını ve bunu da sanki askerin gerçekleştirdiği imajının verildiğini anlatıyor. Uzun’un o dönem ilk olarak “Fethullahçıların hamisi olarak suçlandığını” aktaran Avcı, Uzun’un banka hesaplarıyla oynanarak yolsuzluk yaptığının öne sürüldüğü ve bu şekilde itibarsızlaştırıldığını belirtiyor.

Aşkın, cemaatin yargıdaki ilk işiydi

Cemaatin yargıdaki ilk operasyonunun Van Yüzüncüyıl Üniversitesi eski rektörü Yücel Aşkın’nın yolsuzluk iddiaları içeren davası olduğunu anlatan Hanefi Avcı,”Cemaatin adli sistemi kullandığı ilk operasyondu” dedi. Aşkın, Avcı’nın bu tespiti için yorum yapmazken “O dönem bazı yanlış anlamalar oldu ve sonuçlandı. Hanefi Avcı’nın kitabında söz ettiği hususlar ile ilgili yorum yapmak istemiyorum. Onun kişisel görüşleri ve tespitleridir. Ben yaşadığım mağduriyeti ve hukuksuzluğu kafamdan sildim. Tüm suçlamalardan da beraat ettiğim görülüyor” açıklaması yaptı.