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‘Sabrı taşan Beyoğlu esnafı’ AKP’li eski vekil çıktı

Beyoğlu esnafı adına açıklama yaparak, Gezi Parkı eylemcilerini kınayan ve ‘Esnafın sabrı taştı’ diyen TESKOMB Başkanı Kadir Akgül, AKP’li eski milletvekili çıktı

18 Temmuz 2013 12:33

 

Geçen hafta Galatasaray Meydanı’nda düzenlenen basın toplantısında, Gezi Parkı eylemcilerini kınayıp, “Esnafın sabrı taştı” diyen ve Beyoğlu esnafının “Bu kişiyi tanımıyoruz” diye tepki gösterdiği isim, AKP’nin Yozgat eski milletvekili Kadir Akgül çıktı.

Türkiye Esnafı ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Başkanı Kadir Akgül, Gezi Parkı olaylarının kendilerini mağdur ettiğini açıklamıştı. Ancak Beyoğlu esnafının tanımadığı bu kişilerin Galatasaray’a lüks araçlarla gelmesi, TOMA ile güvenlik önlemi alan polisin de Mini Cooper araçlarla etrafı çevirmesi dikkat çekmişti.

 

Tarkan Konar tepki göstermişti

 

Kadir Akgül’ün açıklamasının ardından Beyoğlu Eğlence Yerleri Derneği Başkanı (BEYDER) Başkanı Tarkan Konar, “Buradan esnaf adına söz söyleyenleri Beyoğlu’nda tanıyan bir esnafa bile rastlamadım. Odalara, birliklere, gruplara soruyoruz. Yıllardır neredeydiniz? Ne oldu da esnaf dostu oldunuz?” demişti.

 

Başbakan’a ayran yayığı hediye etti

 

Kadir Akgül, Başbakan Erdoğan’a ayranı “Milli içki” ilan etmesinin ardından üzerinde “Dünya lideri Erdoğan, milli içeceğimiz ayran” yazan bir ayran yayığı hediye etmişti. Akgül, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Başkanıyken, 2007’de 23. dönem AKP Yozgat milletvekili seçilmiş bir dönem sonra ise aday gösterilmeyip, tekrar TESKOMB Başkanlığına dönmüştü.

 

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