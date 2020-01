Beyoğlu esnafının 'Gezi eylemleri' açıklaması

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Genel Başkanı Kadir Akgül, Galatasaray Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasında konuştu. Akgül, "1 milyon 500 bin esnaf ve sanatkar olarak isteğimiz, sokaklarımız, caddelerimiz eski huzuruna kavuşsun. Esnaflar mağdur olmasın" dedi.

'İş ve aş veren biziz, mağdur olan da biziz'

Kriz dönemlerinde, önce esnafın kemer sıktığını söyleyen Akgül, konuşmasında şunları kaydetti:

'Türkiye'nin demoktarikleşme sürecinde en güçlü katkıyı sağlayan bizleriz. Huzur ve barışın yolu ekonomik büyümeden geçer. Bunun için sürekli çalışır, üretiriz. Kar, zarar demeden istihdama önem verip iş ve aş sağlarız. Ne yazık ki son olayların esas mağdurları bizleriz. Kent meydanlarının sahibi kentliler, kasabalılar, köylüler, bütün bir ülke ve dahası tüm dünyadır. Taksim, Kızılay ve Konak gibi meydanlarımız Türkiye'nin ana değerleridir. Bu meydanlara hayat verenler ise esnaflardır.'

'Sükunetimizi koruduk'

Demokratik yasa ve kurallar çerçevesinde her bir ferdin kendini ifade etme hakkı ve özgürlüğüne sonuna kadar saygılı olduklarını dile getiren Akgül, şöyle devam etti:

"Bu anlayışla Gezi Parkı gösterileri diye adlandırılan eylemler sırasında uğradığımız bütün haksızlıklara, fiziki saldırılara, kapı ve pencerelerimizin kırılmasına rağmen sükunetimizi koruduk. Yaralanan, hayatını kaybeden her bir can, yüreklerimizi yüzlerce, binlerce kez dağladı. Geldiğimiz noktada Türkiye'de pek çok kent meydanının çevresindeki ticaret, sekteye uğradı. Herkes biliyor ki gösteriler nedeniyle en ağır kayıpları esnaf ve sanatkarlar veriyor. Özellikle yaz dönemi gelir beklentilerimizin hepsi boşa çıktı. Yerli ve yabancı turistler, semtimize uğramaz oldu. Ürünlerimiz tezgahta çürüyor. Mallarımız stoklarda bekliyor. Müşterilerimiz kaçıyor. Çoğu gün satış yapamadan kepenklerini kapatan esnaf ve sanatkar kardeşlerimiz var. Anne, babalar haklı olarak kaygılılılar. Caddelere, meydanlara çocuklarını göndermiyorlar. Alışverişe gidemiyorlar. Sonuç olarak her gün bambaşka bir gerekçe ile düzenlenen artık amacını ve hedefini anlamadığımız iş yerlerimizin bahçesinde, hatta içinde yapılan gösteriler, taşkınlar, sabrımızı tüketmektedir."

Akgül, esnafın sükunetinden söz edip sabrını överken, palalı ve sopalı esnaflardan hiç söz etmedi. Gazetecilere yapılan saldırılarla ilgili sorulara da cevap vermedi.

'Esnaflar mağdur olmasın, yüzleri gülsün'

Demokrasinin sistemli, kesintisiz ve barış içerisinde işlemesi taraftarı olduklarını söyleyen Akgül, 'İstiyoruz ki birliğimiz bozulmasın. Çünkü hepimiz, aynı gemideyiz. Esnaf toplumun özetidir, herşeyidir, her kesimidir. Bizim amacımız esnafın mağdur olduğunu kamuoyuyla paylaşmaktır. TESKOMB üyesi 1 milyon 500 bin esnaf ve sanatkar olarak isteğimiz sokaklarımız, caddelerimiz eski huzuruna kavuşsun. Esnaflar mağdur olmasın. Yüzleri gülsün, esenliğimiz geri gelsin. İlgililer sesimizi duysun. Mübarek ramazan ayıyla birlikte kentlerimiz ve hayatımız normalleşsin' ifadelerini kullandı.

'Polis müdahalesinden önce sorun yaşanıyor muydu?' sorusuna yanıt vermekten kaçındı

Bir gazetecinin "Bu olaylarda, esnafın kaybı ne kadar? Taksim Meydanı'ndaki olaylarda polis müdahalesi olmadan önce herhangi bir sorun yaşanmıyordu. Bunlara da değinebilir misiniz?" sorusu üzerine Akgül, şöyle konuştu:

'Biz bir şeye karşı değiliz. Ancak diyoruz ki bir kişinin evinin önünde her gün bu kadar kalabalık olursa ne yapsın? Buralarda dükkan fiyatları çok pahalı. Esnaf ve sanatkar 35 gündür siftah yapamıyor. Bizim amacımız bu. Gösterilere veya herhangi bir şeye karşı değiliz. Ama ayrı ayrı yerlerde yapılsın. Artık yeter, demenin zamanı geldi.'

Gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan Akgül'e, çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi. Bir vatandaş, 'Sadece eylemcilere mi çağrı yapıyorsunuz, polise de bir çağrınız yok mu?' derken, bir başkası da, 'Tahrik ediyorsunuz, saldırı olmazsa vatandaş hiç kimseye zarar vermez. Tek yönlü basın toplantısı olmaz. Esnaf kan ağlıyor, çünkü ekonomik kriz var' diyerek, tepki gösterdi.

Esnafa TOMA yok, Mini Cooper var

TESKOMB'nin basın açıklaması sırasında polis, 2 adet Mini Cooper model araçla güvenlik önlemi aldı. Çevik kuvvet yerine de asayiş ekipleri vardı.

Gürsel Tekin'in iddialarına yanıt

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin'in 'esnaf tepkisinin bir reklam ajansı tarafından manipüle edildiği' yönündeki sözlerinin sorulması üzerine Akgül, 'Hepsini burda gördünüz. Bu kadar. Bütün senaryoların ne olduğunu bilmiyoruz. Sadece gösteriler nedeniyle zarar gören esnafların mağduriyetinin önlenmesini istiyoruz. Birilerinin hak ve özgürlükleri, diğerlerinin hak ve özgürlüklerini çiğnemesin istiyoruz' dedi.