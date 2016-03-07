Sabri Sarıoğlu'nun eşi test sürüşü için aldığı 3 milyonluk otomobilde sigara içtirince...

GS’li futbolcu Sabri Sarıoğlu’nun eşi Yağmur Sarıoğlu, geçen hafta test sürüşü için aldığı 3 milyon TL’lik otomobilde sigara içirince başı derde girdi.

Pilot Yağmur Sarıoğlu, geçen hafta Beyoğlu Tren Pera’da bir partiye 3 milyon TL’lik Lamborghini marka spor otomobille gitmişti.

Sarıoğlu ‘Test sürüşü yapıyorum’ dediği araçta internet fenomeni arkadaşı Kerimcan Durmaz’ın sigara içmesine izin verince galeri sahibi çileden çıktı.

Makaron'da yer alan habere göre; Durmaz’ın elinde sigarayla araç içinde çekilen videosunu sosyal medyada gören galeri sahibi Mehmet Çelik, Yağmur Sarıoğlu’nu arayarak ‘3 milyonluk otomobilin içinde nasıl sigara içersiniz. Aracı derhal geri alıyoruz” diye sert çıktı. Bir çalışanını Sarıoğlu’nun eğlendiği mekana göndererek aracı geri aldı.