Sabri Sarıoğlu: Kaptanlık konusunda Selçuk İnan'a kırgınım, sadece selam veririm!

Galatasaray'ın eski kaptanı Sabri Sarıoğlu, kadro dışı kaldığı dönemden sonra yaşanan kaptanlık sorununu anlattı ve Selçuk İnan'a olan kırgınlığından bahsetti.

Galatasaray'ın efsane futbolcularından olan ve 18 yıl boyunca sarı-kırmızılı takımda forma giyen Sabri Sarıoğlu, 2017 yılında ayrıldığı kulüple ilgili açıklamalarda bulundu. Sarıoğlu, "Sabır taşı olsa çatlardı" dediği konulardan sonra Selçuk İnan'a da kırıldığını belirtti.

NTV’de katıldığı programda yaşadıklarını anlattı. Galatasaray formasıyla 15 kupa kazanan Sarıoğlu, kadro dışı kaldığı dönemde kendisini aramayan Selçuk İnan’a kırgın olduğunu söyleyip, birçok konuda konuşmamasının nedeni olarak Galatasaray’ın zarar görmemesi için olduğunu söyledi.

Galatasaray’ın 20. şampiyonluğunu kutladığı törende çok buruk bir kutlama yaşadığını ve kaptanlık konusunda Selçuk İnan’a kırgın olduğunu ifade eden Sarıoğlu, “Çok buruk bir kutlama yaşadım o gün. ‘Sabır taşı olsa çatlar.’ derler ya, ben yine sabrettim ve çatlamadım. Ama Galatasaray’da geçirdiğim her ân, kaybettiğimiz şampiyonluklar ve maçlar da olsun, özeldir" dedi.

Öte yandan Sarıoğlu, önceki dönemde kaptanlığın Arda Turan’a verilmesinde yönetimin kendisinden de fikir aldığını fakat Selçuk İnan konusunda durumun daha farklı olduğunu söyledi ve şunları kaydetti:

“Ben o sezon kadro dışı kaldım ve kaptanlık değişimi bundan sonra yapıldı. Ama o zamanki kaptan (Selçuk İnan), kaptanlığını vermek istemedi. Selçuk İnan’la sonradan bu konu hakkında konuşmadık çünkü bu konuda ona büyük bir kırgınlığım vardı. Mesela üç ay boyunca kadro dışı kaldığım dönemde bana bir kere telefon açıp halimi, hatrımı sormadı.”

Ne olmuştu?

2014-15 sezonunda Galatasaray, Cesare Prandelli ile sezona başlamıştı ve tecrübeli kaptan Sabri Sarıoğlu ilk etapta kadro dışı bırakılmıştı.

Aynı sezonun ilerleyen haftalarında sarı-kırmızılılarda yönetimin değişmesi ve teknik direktörlük görevine Hamza Hamzaoğlu’nun getirilmesiyle Sabri Sarıoğlu takıma dönmüş, ancak kaptanlık pazubandına yeniden kavuşamamıştı.

Sabri Sarıoğlu’nun Galatasaray kariyeri

Galatasaray altyapısından yetişen Sabri Sarıoğlu, 2002-2017 yılları arasında parçalı formayı terletti. Galatasaray iletoplamda 466 maçta boy gösteren eski oyuncu, 25 kez gol sevinci yaşamıştı.

Sarıoğlu, 2017-18 sezonunda ise Göztepe forması giydi ve ardından profesyonel futbolculuk kariyerini noktaladı.