Sabri Sarıoğlu: Bazılarına öğretemediğimiz için...

Galatasaray kaptanı Sabri sarıoğlu maç sonrasında yaptığı açıklamada 'Biz sahaya çıktığımız zaman rakibimize saygı duyarak bileğimizin hakkıyla her şeyi yapan bir ekibiz. Bunu bazılarına öğretemediğimiz için gerçekten çok özür dilerim' dedi.

İşte Sabri Sarıoğlu'nun açıklamaları:

"İyi bir çıkış yakaladık. İyi bir galibiyet serisi yakalamıştık. Bugün de aynı şekilde tekrarlamak istedik. Maça da istediğimiz gibi başladık. Beklemediğimzi iki gol yedik. Geç de olsa ikinci golü bulduk. Hala yarış devam ediyor. Hiçbir şey bitmiş değil."

'Bazılarına öğretemediğimiz için'

Sadece kaybedilen iki puan var, biz yolumuza devam edeceğiz. Ben şunu söylemek istiyoruz. Biz Galatasaray takımıyız. Biz sahaya çıktığımız zaman rakibimize saygı duyarak bileğimizin hakkıyla her şeyi yapan bir ekibiz. Kaybettiğimiz zaman da rakibimizi her zaman tebrik eder kutlarız. Biz bu yüzden Galatasaray takımıyız. Ama bunu bazılarına öğretemediğimiz için gerçekten çok özür dilerim.

Deplesmanda kaybedilen puanlar

Bunun özel bir sebebi yok. Deplesman karnemize bakarsanız iyi bir görüntü vermiyoruz. Bunun analizini hocamız, takım arkadaşlarımız yapıyoruz. Bugün galip gelebilirdik ama olmadı.İnşallah önümüzdeki haftalarda bunu telafi edeceğiz."