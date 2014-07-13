'Sabri kilo verirse takıma dönebilir'

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, Sabri Sarıoğlu’nun kadro dışı bırakılması konusunda, “Eğer kilo verir, eski enerjisini kazanırsa, teknik direktörümüz geri isteyebilir” dedi. Hajrovic konusuna da değinen Aysal, “Alman kulübü için hem de Boşnak oyuncu için hukuki bir sorun oluşturacak” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı adayı Başbakan Erdoğan’ın vizyon belgesini açıkladığı toplantıda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ile yan yana gelmesi içinse, “Protokolde bize ayrılan yerler öyle denk geldiği için kendisiyle yan yana oturmak durumunda kaldım” dedi.

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, Sabri Sarıoğlu ve gündeme dair merak edilen konularda çarpıcı açıklamalar yaptı.

Bugün gazetesine açıklama yapan Aysal, Sabri için “Karar teknik. Bizim bir seçimimiz yok. Kilo verip eski enerjisini bulursa belki Prandelli geri isteyebilir” dedi. “Bremen ve Hajrovic hukuki sorunlar yaşayacak” diye ekledi.

'Kilo verip eski enerjisini kazanırsa...'

"Sabri'nin kadro dışı kalması tamamen teknik direktörümüz Prandelli'nin kararı. Benim ve üst yönetimin alınan bu kararda bir katkısı yok. Takım için bugüne kadar alınan kararlarda olmadığı gibi. Sabri olayında da bir karar ve seçimimiz yok. Karar tamamen teknik. Kendisine bir plaket vermeyi bile düşünebiliriz. Sabri ile sorunumuz yok, o bizim kaptanımız. Mevzu sadece teknik. Sabri, kilo verip eski enerjisini kazanırsa belki Prandelli Sabri'yi geri isteyebilir. Bunu bilemeyiz.

Hajrovic'in imzası hukuki sorun oluşturacak

Hajroviç'in FIFA kararı olmadan Werder Bremen'e imza atmaya hakkı yok. Bu durum hem Alman kulübü için hem de Boşnak oyuncu için hukuki bir sorun oluşturacak.

Tamamen tesadüf

Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Vizyon Belgesi'ni açıklama toplantısında Yıldırım Demirören ile yan yana olmamız tamamen tesadüf. Protokolde bize ayrılan yerler öyle denk geldiği için kendisiyle yan yana oturmak durumunda kaldım.