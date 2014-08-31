Sabri futbolu bırakıyor mu?

Transfer dönemi yarın bitecek ama Galatasaray’da kadro dışı bırakılan emektar kaptan, Kasımpaşa, K.Erciyes, Bursaspor ve Gaziantepspor’un tekliflerine cevap vermedi. Sabri, affedilmemesi halinde yeşil sahalara veda edecek.

Ali Naci Küçük’ün Hürriyet’te yer alan haberine göre, Cesare Prandelli tarafından kadro dışı bırakılan Sabri Sarıoğlu, sarı kırmızılı renklerden kopmamakta kararlı. Transfer dönemi yarın bitecek ama Sabri’nin durumu hala meçhul.

Kasımpaşa, Kayseri Erciyesspor, Bursaspor ve Gaziantepspor’un tekliflerine cevap vermeyen Sabri, kadro dışı kalsa da Galatasaray’da yeşil sahalara veda etmek istiyor.

Gelen tekliflere karşın Sabri 4’ü altyapıda olmak üzere 15 yılını verip yetiştiği Galatasaray kulübü çatısı altından ayrılmayı süresi daralsa da düşünmüyor ve yakın çevresine “G.Saray’da başladım, G.Saray’da bu işi bırakırım” diyor.

Gemileri yaktı

A2 ile idmanlara çıkan Sabri. affedilmemesi halinde sezon sonunda futbolkariyerine nokta koymayı planlıyor.

Lisansı çıkmazsa A2’de de oynayamaz.

G.Saray, TFF’ye lisans başvurusu yaptığı oyuncuların listesini gönderdi ve Sabri’ye yer vermedi. Bu liste transferin son günü yeniden revize edilecek. 1 Eylül’de o listede Sabri olmazsa, emektar kaptan A2’de bile forma giyemeyecek. Sabri Ocak ayını bekleyecek.