Azimli Sabri forma için savaşıyor

Galatasaray Teknik Direktörü Cesare Pandelli’nin kadroda düşünmediği Sabri Sarıoğlu 29 gündür hiç idman kaçırmadan A2 takımıyla çalışıyor.

Kendisine henüz ‘Kendine kulüp bul’ tebligatı yapılmadığı için tecrübeli oyuncu, sarı kırmızılıların kararına göre geleceğine şekil verecek.

Turgay Çakmakçı’nın Hürriyet’teki haberine göre, Galatasaray altyapısından büyük umutlarla A takıma çıkarıldığında yaşı sadece 19’du. Kendisinden beklenti üst düzeydi. Tama 11 yıl boyunca da zaman zaman eleştirilerek, çoğu zaman ise taraftarın sevgisiyle ve kendisine taktıkları lakap olan ‘Sabri Reis’ olarak sarı kırmızılı formayı giymeyi sürdürdü. Ta ki bu sezon başına kadar. Sarı kırmızılılarda Roberto Mancini’nin yerine gelen Cesare Prandelli, ‘Reis’i kadroda istemediğini söyledi. Ve Sabri, o günden bu yana pes etmeden çalışmalarını sürdürüyor. 29 gündür yılmayan tecrübeli oyuncu ‘affedilirim’ umudu ile haftanın 6 günü Florya’da A2 idmanı ile çalışmaya devam ediyor.

Affedilme umuduna tutunuyor

11 Temmuz tarihinde Teknik Direktör Prandelli tarafından kadro dışı bırakılan Sabri, takımdan ayrılıp ayrılmayacağını ise hala bilmiyor. Çünkü sarı kırmızılı kulüpten henüz kendisine bir tebligat yapılmadı. Başarılı oyuncu ise 1999 yılında kapısından içeri girdiği Galatasaray’la bağlarını koparmak istemiyor. Ve Başkan Ünal Aysal’ın “Prandelli seni affedebilir. Sen çalışmalarına bak” sözleri üzerine, her idmanda sanki hafta sonu maça çıkacakmış gibi çalışarak umudunu korumaya çalışıyor.

Teklifleri kabul etmiyor

Milli futbolcu, sarı kırmızılı formayı giyebileceğini umarak kendisine gelen teklifleri de reddediyor. Kasımpaşa ile birlikte birçok Süper Lig kulübünün resmi teklif yaptığı Sabri ise G.Saray Kulübünden kendisine kesin olarak ‘Kendine kulüp bul’ tebligatı yapılmadan ayrılık ateşini yakmak istemiyor. Ancak Prandelli de Sabri konusunda aradan 1 ay geçmesine karşın olumlu bir rapor yazmayı düşünmediği belirtiliyor. Sabri ise yakın çevresine “Henüz geleceğim ile ilgili bende kesin bir şey bilmiyorum. Teklifler alsam da beni bugünlere getiren G.Saray kulübünün kesin bu konudaki kesin kararını bekliyorum. Çünkü bana resmi bir açıklama yapılmadı. Kulübün kararına göre teklifleri değerlendireceğim” diyor.

Sabri'nin çalıştığı hocalar

Fatih Terim 2003-04

Gheorghe Hagi 2004-05

Eric Gerets 2005-07

Karl-Heinz Feldkamp 2007-08

Cevat Güler 2008

Michael Skibbe 2008-09

Bülent Korkmaz 2009

Frank Rijkaard 2009-10

Gheorghe Hagi 2010-11

Bülent Ünder 2011

Fatih Terim 2011-13

Roberto Mancini 2013-14

Cesare Prandelli 2014

Sabri’nin Galatasaray karnesi



357 maç, 17 gol, asist 37



Sabri’nin Milli Takım karnesi



44 maç, 1 gol

Rakamlar

* Sabri, 11 yıldır Galatasaray’ın A Takım kadrosunda yer alıyor.

* Sabri, sarı kırmızılı forma ile 5 şampiyonluk sevinci yaşadı.

* Sabri, Galatasaray’la 2 kez Türkiye Kupası’nı kaldırdı.

* Sabri, sarı kırmızılı forma ile 3 Süper Kupa şampiyonluğu gördü.

Kaptanlıkta da yok sayıldı

Sabri’yi kadro dışı bırakan Prandelli, Avusturya kampında takımın yeni kaptanlarını belirlerken tecrübeli oyuncuyu değerlendirme dışı tuttu.

Başkan’ın arkasından mı konuştu?

Sabri’nin Ünal Aysal’ın arkasından konuştuğu için kadro dışı bırakıldığı iddiası, bizzat yöneticiler tarafından reddedildi.

Uzun yıllar forma giydiği Galatasaray’ın bayrak isimlerinden biri olan Sabri’nin kadro dışı bırakılması birçok soruyu da beraberinde getirmişti. Prandelli’nin gelir gelmez milli futbolcuyla çalışmak istememesi sonrasında aslında kararı İtalyan hocanın almadığı gibi söylentilere de sebep olmuştu. Sabri’nin de önceki gün bu nedenle bir yetkili ile görüştü.

Kararı kim verdi?

Başkan Ünal Aysal’la ilgili kötü konuştuğu için kadro dışı bırakıldığı iddiasını öğrenen tecrübeli oyuncu bu kez de bir yöneticiyi arayarak “Böyle bir şey kesinlikle yok. Lütfen bunu Başkan’a aktarır mısınız’ dedi. Adı bizde saklı sarı kırmızılı yönetici de “Biz böyle bir şey duymadık ancak duysaydık önce sana sorardık” ifadeleriyle Sabri’yi rahatlattı. Başkan Aysal da bu iddialar hakkında “Anlaşılan birileri ortalığı karıştırıyor ve dedikodu üretiyor. Ayrıca bu kararın benimle alakası yok” diye konuştu.

Şut çekti ve olan oldu

Sabri’nin kadro dışı bırakılmasıyla ilgili bir diğer iddia da Antalya kampına dayanıyor. Kampta Sabri, bir hazırlık maçında sahaya Melo’nun kaptan olarak çıkmasına sinirlenmişti ve ertesi günkü idmanda Sabri, Mancini’nin yardımcıları Salsano, Lombardo ve Carminati’ye doğru şut çekti, özür dilemek yerine Türkçe olarak olumsuz ifadelerle söylendi. Mancini’nin, bu olayı ayrılmadan önceki raporuna yazdığı ve vatandaşının da Sabri’yi bu sebeple kadro dışı bıraktığı da ifade edildi.